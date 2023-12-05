Жителей Подмосковья пригласили на конкурс кормушек для птиц

Фото: Минэкологии МО
В стране стартовал 12-й фотоконкурс птичьих кормушек «Покормите птиц!», организованный Союзом охраны птиц России. В Подмосковье мероприятие поддерживает Минэкологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы поддерживаем такие акции и хотим, чтобы наши жители в них участвовали. Это не только занимательное дело, но и польза для птиц, нуждающихся в подкормке зимой», – заявил глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов.Конкурс проводится в таких номинациях, как «Оптимальный вариант» (отвечающие стандартам кормушки для птиц), «Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка) и «Пернатые гости» (фотографии птиц на кормушках).
Для участия в номинациях № 1 и №2 автор фото обязательно должен на нём присутствовать.
Фотографии конкурсных работ нужно загрузить на сайт Союза охраны птиц России. https://www.birds-konkurs.ru/ Каждый месяц жюри будет выбирать по пять лучших работ в каждой номинации и подноминациях. Авторы лучших работ получат поощрительные призы и электронные грамоты.
К 1 апреля – Международному дню птиц – члены жюри выберут по одному победителю среди номинантов каждого месяца.
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Лора Луганская