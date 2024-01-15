В Подмосковье облегчили проезд по Володарскому и Каширскому шоссе

В Коломне благодаря госпрограмме жилищные условия улучшат три семьи. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Две многодетные Афанесьевых и Манухиных, и одна молодая — Харьковских получили возможность улучшить свои условия проживания в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» и «Обеспечение жильем молодых семей» по госпрограмме Московской области «Жилище».





«Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, поддержка многодетных стали для нас ключевыми задачами. Собственное жильё — это основа, на которой строится дальнейшая счастливая жизнь», — поздравил обладателей сертификата глава городского округа Коломна Александр Гречищев.





Стоит отметить, что в этом году такую возможность смогут получить порядка 270 молодых и 24 многодетных семьи, проживающих на территории Московской области.