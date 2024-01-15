В Подмосковье облегчили проезд по Володарскому и Каширскому шоссе

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«В Ленинском округе синхронизировали два светофора на пересечении Володарского и Каширского шоссе у остановки «Поворот на Молоково», а также два светофора на пересечении Володарского и Островского шоссе у остановки «Поворот на Остров» и на перекрёстке Володарского шоссе с улицей Василия Молокова в селе Молоково. Это увеличило время безостановочного проезда по трассам», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в Химках была изменена работа светофора у дома №27 по Набережной улице. Теперь у автомобилистов есть больше времени, чтобы выехать из ЖК «Город Набережных».
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