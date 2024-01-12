В Московской области на трассе М-8 Холмогоры столкнулись 11 автомобилей

Фото: Дмитрий Зайчиков
В Подмосковье на трассе М-8 Холмогоры под Сергиевым Посадом столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщил корреспондент.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 января в 10 часов утра на на 62-м километре трассы М-8 Холмогоры. Очевидцы сообщили о аварии в службу 112.
Кроме этого, в Минстрансе сообщили что все службы вышли на усиленный режим работы в связи с сильными снегопадами. Также уже было очищено порядка 12 тысяч километров областных дорог.
Стоит отметить, что на дорогах работают порядка 1,3 тысяч единиц снегоуборочной техники и 3 тысячи рабочих.
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«По словам заявителя, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Дорога в сторону Москвы полностью перекрыта, автомобилисты ищут пути объезда. На месте работают специализированные службы», — отметил корреспондент.
Стоит отметить, что на дорогах работают порядка 1,3 тысяч единиц снегоуборочной техники и 3 тысячи рабочих.
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Мира Полтева