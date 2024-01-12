В Подмосковье началось строительство эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Постройка разворотной эстакады между трассой А-105 и Каширским шоссе стартовала в Московской области, протяжённость дорожного объекта составит более 90 метров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«В настоящее время строители уже забили пробные опорные сваи для будущей эстакады и успешно провели испытания. Сейчас ведётся устройство фундаментов для трёх опор эстакады», — отмечается в сообщении.Строительство разворотной эстакады является частью масштабной реконструкции Каширского шоссе на участке с 0 до 4,4 км. Одновременно с созданием разворотной эстакады идёт строительство путепровода через Каширское шоссе, который станет частью транспортной развязки на пересечении с Володарским шоссе.
Читайте также:
В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 3 балла
Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы
Женщину через багажник спасли из провалившегося под землю автомобиля в Азове
Лев Каштанов