В Подмосковье до конца года сделают безопасные подходы к 20 ж/д станциям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Подходы к более 20 железнодорожным станциям, расположенным в 15 городских округах Московской области, благоустроят в текущем году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В рамках благоустройства переходы отремонтируют, вдоль железнодорожных путей установят ограждения, а также установят видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения правил перехода», — отмечается в сообщении.
В министерстве также напомнили, что железная дорога является объектом повышенной опасности, и призвали пешеходов использовать только легальные переходы путей, быть внимательными и чётко соблюдать правила.
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Лев Каштанов