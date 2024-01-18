На Курском вокзале открыли обновлённый пешеходный тоннель №1

На Курском вокзале в Москве для пассажиров после реконструкции открыли тоннель №1. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московскую железную дорогу.
«Переход соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы №5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и МЦД-2, а также «Ласточкам» межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля можно выйти на платформу №4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4», – говорится в сообщении.Тоннель расширили, обновили напольное покрытие и облицовку стен, смонтировали современную систему освещения. Для слабовидящих пассажиров в переходе уложена тактильная плитка.
Также в тоннеле установлены валидаторы, а у входа – кассы и аппараты для покупки билетов.
В ближайшее время на реконструкцию закроется тоннель №2. Предполагается, что в нём проведут аналогичные работы. Одновременно будет идти строительство двух новых платформ и выхода на них из тоннеля.
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Лора Луганская