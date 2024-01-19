На строительстве тоннеля в Путилкове началась установка подпорных стен

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Подпорные стены начали устанавливать в строящемся тоннеле у Путиловского шоссе со стороны жилого комплекса «Большое Путилково», — сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте идёт устройство опорных стен, а также ведётся выемка грунта под котлован тоннеля и устройство ограждающих конструкций», — отмечается в сообщении.Работы проводятся в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, завершение строительства тоннеля протяжённостью полкилометра запланировано на конец текущего года. Новый дорожный объект обеспечит связь Путилковского шоссе с МКАД и Пятницким шоссе, а также прямой выезд со Сходненской улицы.
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Лев Каштанов