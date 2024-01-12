В Подмосковье опровергли новость о готовящихся массовых отключениях отопления

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Распространяющийся по сети график отключения центрального отопления в различных округах Московской области является фейком, об этом предупредили в Главном управлении региональной безопасности.
«Массовое отключение централизованного обеспечения теплом — это всего лишь выдумка, созданная для привлечения внимания и создания хаоса», — заверили в ведомстве.
Фальшивая новость может передаваться через различные мессенджеры, соцсети и даже встретиться на новостных сайтах. Поддаваться на эту провокацию не следует. Подобную информацию рекомендуется проверять в официальных источниках, таких как министерство энергетики и министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. Взвешенный подход позволит избежать паники и дальнейшего распространения фейков.
Читайте также:
После небольшого потепления в Подмосковье вновь придут сильные морозы
В многоквартирном доме в Электростали отключили холодную воду
Отопление в десяти домах Ногинска восстановят к концу дня
Лев Каштанов