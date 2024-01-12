После небольшого потепления в Подмосковье вновь придут сильные морозы

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После небольшого потепления в Московскую область вновь придут морозы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, сила холодов будет близка к тем, что наблюдалась в новогодние праздники.
По словам Шувалова, волны тепла и холода будут сменять друг друга ещё долго.
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«Выходные будут морозными под стать тем морозам, которые были сразу после Нового года. Ночью температура по Подмосковью опустится до 27-28 градусов ниже нуля. В понедельник будет потепление до минус 1-6, с мягкими морозами будет и вторник, а затем в среду и четверг опять понижение до минус 15-20 градусов», - сказал специалист.
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Екатерина Шмакова