Отопление в десяти домах Ногинска восстановят к концу дня

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«Причиной отключения стала утечка на участке теплопровода между домами №№12 и 14 по улице Декабристов. Сейчас там проводятся земляные работы. Ремонт уже завершён, специалисты начали заполнение системы теплоснабжения в двух домах», — отмечается в сообщении.В оставшихся отключёнными от тепла домах по улицам Белякова и Декабристов отопление восстановят до конца пятницы, 12 января. Ремонтом занимаются специалисты компании «НПТО ЖКХ».
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