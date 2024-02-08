В Подмосковье оптимизировали онлайн-подачу заявлений на детский отдых

Фото: iStock/dusanpetkovic
Онлайн-сервис оформления льготных путёвок в детские оздоровительные лагеря на подмосковном портале госуслуг стал удобнее благодаря двум новым опциям — цифровому получения согласию на обработку данных и предпроверке ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Новые сервисы делают получение услуги проще, ускоряют процесс рассмотрения заявки и сокращают число отказов», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.Подключённый к онлайн-оформлению заявки на льготный отдых для детей сервис согласия на обработку персональных данных автоматически рассылает в личные кабинеты всем совершеннолетним членам семьи уведомление, через которое нужно будет подтвердить своё разрешение. Без этого заявка отправлена не будет.
Читайте также:
В Подмосковье упростили онлайн-регистрацию коллективных договоров
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты по кибербезопасности
В Подмосковье оцифровали подачу заявлений об опеке над ребёнком
Лев Каштанов