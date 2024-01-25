В Подмосковье оцифровали подачу заявлений об опеке над ребёнком

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Ещё две услуги в социальной сфере оцифровали в Московской области: теперь подать заявление о безвозмездной или о возмездной опеке над несовершеннолетними можно через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«У новых цифровых услуг есть ещё одно преимущество: если подаётся заявление о совместной опеке, то второму лицу, указанному в заявке, автоматически отправят в личный кабинет вопрос о согласии», — добавила глава министерства Надежда Куртяник.
Решение о назначении заявителя опекуном над несовершеннолетним или об отказе также придёт в личный кабинет.
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