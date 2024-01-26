Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты по кибербезопасности

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Региональный портал учит жителей Подмосковья противостоять киберугрозам. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Пройти тесты и узнать правила распознания кибер угроз можно на портале госуслуг Московской области разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном».
Стоит отметить, что для прохождения курсов в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» не нужны авторизация и вход в личный кабинет.
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«Жители Подмосковья могут научиться противостоять киберугрозам с помощью специального раздела на региональном портале. С начала года им воспользовались около 4 тысяч раз, а с момента запуска — более 100 тысяч. <…>Злоумышленники постоянно обновляют схемы обмана, о которых одни жители узнают из новостей, а другие, к сожалению, на личном опыте», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
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