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Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты по кибербезопасности

26 января 2024, 09:58
Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Региональный портал учит жителей Подмосковья противостоять киберугрозам. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Пройти тесты и узнать правила распознания кибер угроз можно на портале госуслуг Московской области разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

«Жители Подмосковья могут научиться противостоять киберугрозам с помощью специального раздела на региональном портале. С начала года им воспользовались около 4 тысяч раз, а с момента запуска — более 100 тысяч. <…>Злоумышленники постоянно обновляют схемы обмана, о которых одни жители узнают из новостей, а другие, к сожалению, на личном опыте», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.


Стоит отметить, что для прохождения курсов в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» не нужны авторизация и вход в личный кабинет.

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#надежда куртяник
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Мусоровозы Подмосковья начали оставлять предупреждения на машинах у контейнерных площадок
26 января 2024, 10:01

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Машины, припаркованные рядом с контейнерными площадками, нередко мешают вывозу мусора. Для борьбы с этим явлением водители мусоровозов региональных операторов «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» начал распространять специальные информационные листовки, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«На автомобилях, препятствующих вывозу отходов, водители мусоровозов оставляют специальные уведомления, напоминающие об административной ответственности за неправильную парковку», — уточняется в сообщении.

В частности, гражданам, виновным в создании препятствий вывозу мусора, придётся заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма в два раза больше — 10 тысяч рублей. А юридические лица пополнят казну на 30 тысяч рублей.

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В Подмосковье выпустили мультфильм о правилах обращения с отходами
26 января 2024, 09:18

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Ещё один мультфильм, посвящённый правилам обращений с твёрдыми коммунальными отходами, выпустил Чеховский филиал регионального оператора «МСУ-НТ», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Новый ролик называется «Из жизни Бабы-яги и Кощея Бессмертного». Он посвящён юридическим лицам и предпринимателям, которые не заключают договоры на вывоз отходов, а сбрасывают их в лесах, на обочинах или подкидывают в общие мусорные баки у жилых домов», — отмечается в сообщении.

Мультфильм призван обратить внимание на проблему нелегальных свалок и «серых» возчиков мусора. Он в лёгкой форме разъясняет, как такое безответственное поведение вредит природе и нарушает закон.

Ролик можно посмотреть на сайте регионального оператора ОО «МСК-НТ» в разделе «ТВ сюжеты».

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#московская область
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В России могут полностью запретить продажу вейпов
Нилов: в Госдуму внесут проект о полном запрете продажи вейпов
26 января 2024, 09:04

Фото: iStock/Igor Ilkov

«В ближайшее время внесем на рассмотрение Госдумы законопроект, полностью запрещающий продавать вейпы», - цитирует РИА Новости Нилова.

Новый законопроект предполагает полный запрет продажи никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей, а также устройств для их доставки. В пояснительной записке уточняется, что в России сокращается число курильщиков обычных сигарет. При этом количество «вейперов» продолжает расти. По предварительным данным, электронные сигареты в России курят около четырёх миллионов человек. При этом все больше подростков начинают использовать вейпы, а продавцы продолжают продавать их несовершеннолетним.

Таким образом, автор инициативы считает необходимым полностью запретить продажу вейпов для «народосбережения». Он считает, что таким способом можно сохранить здоровье нации. При этом он отметил, что нелегальный оборот вейпов находится на высоком уровне. Пресечение данной деятельности лежит на плечах правоохранительных органов.

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#новости
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Житель Владивостока может отправиться на СВО после оскорблений РФ и ФСБ в прямом эфире
Житель Владивостока может отправиться на СВО после оскорблений РФ в прямом эфире
26 января 2024, 08:31

Фото: iStock/zim286

Житель Владивостока, выйдя в прямой эфир в интернете оскорбил Россию и ФСБ, после чего стал кричать лозунги в поддержку Украины. Теперь он может отправиться на спецоперацию. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению издания, 27-летний Олег Сафербеков в состоянии алкогольного опьянения запустил стрим, в котором говорил гадости в отношении Российской Федерации и сотрудников ФСБ. При этом мужчина активно поддерживал Украину, несмотря на закадровые призывы своих друзей остановиться.

Спустя несколько часов протрезвевший Сафербеков записал извинения. На него составили дело об административном правонарушении за неуважение к государству, распространяемое в интернете и штрафовали на 90 тысяч рублей. В настоящее время военкомы Приморского края решают вопрос об отправке мужчины на специальную военную операцию.

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В Алабаме впервые в истории США казнили заключенного при помощи азота
26 января 2024, 07:54

Фото: iStock/AlexLMX

В Алабаме впервые в истории США совершили смертную казнь с помощью азота. Процедуру провели для лишения жизни 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Об этом сообщили в офисе генпрокурора штата Стива Маршалла.
«Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен», — сказал Маршалл.

Он уточнил, что данная процедура продлилась примерно полчаса. Казнь свершилась после неудачных попыток оспорить эту меру в американском Верховном суде США и несмотря на возражения ООН и правозащитников.

Смит, был осужден за заказное убийство в 1988 году. Смертная казнь разрешена в трех штатах США, однако ранее ни разу не применялась. Осужденному пустили азот через дыхательную маску, что спровоцировало гипоксию и привело к смерти осужденного.

Считается, что такой способ является безболезненным, но есть и мнения, что при проведении процедуры могут возникнуть некие проблемы, из-за которых казнь может превратиться в пытку. Эксперты поясняют, что у человека могут начаться судороги, и он может захлебнуться собственной рвотой. Также, если маска не будет прилегать к лицу герметично, мероприятие продлится очень долго.

Американские СМИ утверждают, что осужденный самостоятельно выбрал данный способ для своей казни.

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#сми
#эксперты
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#смертная казнь
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В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий»
В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», летающий быстрее всех дронов на СВО
26 января 2024, 06:45

Фото: iStock/e-crow

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».
«Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА „Ловкий“. Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет», — сказал гендиректор компании Алексей Герман.

В «РусФакторе» пояснили, что действующие сегодня с двух сторон в зоне СВО беспилотники вертикального взлета и посадки нельзя назвать конвертопланами в «классическом» понимании этого термина.

«Все представленные сегодня на рынке дроны вертикального взлета и посадки делаются следующим образом: у них по четыре винта на „штангах“, корпус и приделанные крылья для вертикального взлета. Однако по сути эти БПЛА остаются обычными квадрокоптерами, скорость которых достигает максимум 85 километров в час, такими же медленными и неповоротливыми», — подчеркнул заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев.

При этом БПЛА «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 процентов меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

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Офицер ВСУ обратился к Киеву с вопросом о брошенных на произвол судьбы военных
Офицер ВСУ Мельник заявил, что Украина бросает раненых бойцов на произвол судьбы
26 января 2024, 06:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший командир 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Николай Мельник высказал свои обеспокоенности в адрес Киева относительно судьбы раненых военных в интервью на YouTube-канале «Украинская правда».
Офицер, лишившийся ноги в ходе контрнаступления летом 2023 года, высказал свое недовольство отношением государства к выплатам по ранению.

«Человеку всего четыре месяца выплачивают эту "сотку", а потом прекращают, словно ничего не произошло», — пояснил Мельник, отметив, что назначаемая пенсия для военнослужащих все равно не обеспечивает нормального уровня жизни.
Бывший командир отметил, что не видел никаких действий со стороны руководства Украины в поддержку раненых солдат. Он выразил сомнения относительно того, как государство планирует взаимодействовать с этими людьми в будущем.

«На определенном этапе их просто бросают», — заключил офицер.
Ранее сержант ВСУ Михаил Кузаконь высказал мнение, что для штабных офицеров Вооруженных сил Украины выгодно продолжение военных действий. По его мнению, благодаря вооруженному конфликту они получили власть, ресурсы и возможности, которых у них не было в мирное время.

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Нарышкин заявил о подготовке Западом украинских ДРГ для провокаций на АЭС России
Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ
26 января 2024, 06:13

Фото: istockphoto/Jumbo2010

Глава Российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что иностранные спецслужбы готовят украинские группы диверсантов и разведывательных операций для провокаций на российских атомных электростанциях (АЭС). Эту информацию сообщает РИА Новости.
Нарышкин подчеркнул, что основную роль в этом процессе играет британская разведывательная служба MI6.

«Есть примеры, когда западные спецслужбы, особенно MI6, готовят украинские группы, планирующие провокации на атомных электростанциях в России», — отметил он.
Ранее глава Службы внешней разведки предупредил, что после неудачи на территории Украины Запад может устроить провокации против России, но подчеркнул, что они не будут иметь долгосрочного эффекта.

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#запад
#путин
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В британском городе обнаружили признак наступления конца света
DM: в Бирмингеме увидели признак конца света в окрашивании ручья в кровавый цвет
26 января 2024, 04:52

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В городе Бирмингем в Великобритании ручей приобрел необычный кроваво-красный оттенок, вызывая смуту и настороженность среди местных жителей.
Согласно информации Daily Mail, представитель общественности обратил внимание на этот аномальный цвет воды в ручье 24 января. Городской совет Бирмингема начал проведение расследования для выяснения причин этого необычного явления.

Джилли Бермингем, представитель совета района, опубликовала фотографию окрашенного ручья в социальных сетях, что вызвало значительный интерес и вопросы у местных жителей. В своем комментарии один из членов местного совета, выразил удивление и неопределенность относительно причин произошедшего.

По последней информации, местным властям и полиции до сих пор не удалось установить точную причину изменения цвета воды в ручье, и расследование продолжается.

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