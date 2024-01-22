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В Подмосковье оптимизировали работу шести светофоров

22 января 2024, 11:41
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы шести светофоров скорректировали за минувшую неделю в четырёх городских округах Московской области, чтобы облегчить проезд и разгрузить дороги, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Изменения коснулись регулировки проезда в Пушкине, Истре, Солнечногорске и Серпухове», — отмечается в сообщении.

В частности, в округе Истра оптимизировали светофор в посёлке Румянцево: теперь время выезда с Савельевского на Волоколамское шоссе увеличено. В Серпухове перенастроили светофор на перекрёстке улиц 2-я Московская и Красноармейская.


В посёлке Правдинский городского округа Пушкино благодаря новому режиму работы светофора увеличено время проезда по Степаньковскому шоссе на пересечении с Ельдигинским шоссе. А проезд по самому Ельдигинскому шоссе облегчила корректировка светофора на выезде из деревни Дарьино.

Кроме того, в Солнечногорске перенастроили два светофора на пересечении Пятницкого и Ленинградского шоссе – теперь они работают в общем ритме.

Работа по оптимизации светофорной регулировки движения в Московской области продолжаются.

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#московская область
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В Подмосковье проведут горячую линию по вопросам кадастровой оценки
22 января 2024, 12:56

Фото: iStock/scyther5

Горячую линию по вопросам, связанным с кадастровой оценкой недвижимости, проведут для жителей Московской области в среду, 24 января, специалисты регионального Росреестра, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«В ходе горячей линии можно будет получить ответы на следующие вопросы: когда и почему проводится кадастровая оценка недвижимости, как получить информацию о кадастровой стоимости объекта, кто определяют эту стоимость в Московской области, а также кто уполномочен объяснять объявленную стоимость», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты разъяснят, как оспорить кадастровую стоимость в суде или через специальную комиссию.

Горячая линия будет проводиться с 11:00 до 13:00 по телефону: 7 (495) 223-45-41.

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В Подмосковье льготники начали получать электронные путевки в санаторий
22 января 2024, 12:50

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Подмосковные льготники получили первые электронные путевки в санаторий. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С начала года жители льготной категории начали получать уведомления и информацию о путевках в санаторий через личный кабинет на Госуслугах.

«Наш регион один из передовых по стране, где путевки в санаторий перевели в электронный формат. Первые 300 льготников региона уже получили свои цифровыепутевки и отправились в санаторий Черноморского побережья и средней полосы России. Отмечу, что это самая востребованная услуга — ежегодноею пользуются свыше 30 тысяч жителей», — поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что в 2024 году путевки в санатории для пенсионеров выделили 370 миллионов рублей, а для федеральных льготников и детей-инвалидов — более 880 млн рублей.

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Голикова: кабмин России обновит указ президента и меры соцподдержки
22 января 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство России готовит обновление указа президента, который не обновлялся в течение тридцати лет, а также существующих мер социальной поддержки. Об этом Голикова сообщила на форуме «Родные-Любимые».
Голикова отметила, что статус семьи станет единым по всему государству. По ее словам, изменения принимаются в соответствии с федеральными мерами, связанными с обеспечением выплат и пособий, поддержкой занятости, пенсионным и лекарственным обеспечением и иными мерами регионов. Голикова добавила, что в рамках происходящего форума будут заслушаны различные меры по решению жилищных, медицинских, культурных вопросов.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. Председателем оргкомитета назначили заместителя председателя российского правительства Татьяна Голикова.

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Москвичей ждёт самая тёплая неделя с начала года
Синоптик Шувалов: на неделе в столичном регионе потеплеет до +1
22 января 2024, 12:32

Фото: IStock/BrianAJackson

Первое с начала 2024 года потепление придёт в Москву уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, среднесуточная температура будет выше нормы, однако резких перепадов температур ждать не стоит.
«Во вторник температура повысится во до -1…-4 градусов, пойдёт небольшой снег, начнёт падать давление, немного поднимется ветер, но будет не слишком докучать. В среду и четверг будет уже 0… 1. В пятницу ожидается 0…-5, и в выходные немного понижение температуры до -4…-9 градусов мороза», — сказал Александр Шувалов.
В четверг и пятницу с приближением циклона жители региона будут наблюдать небольшой снег.

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В Московской области начали принимать заявки на научную премию губернатора
22 января 2024, 12:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на соискание премий губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Претендовать на премию могут научно-технические коллективы, специалисты и учёные, разработки которых уже получили практическое применение и внедрены в производство. Срок разработки представленных на конкурс достижений не должен превышать пяти лет. По итогам конкурса ежегодно определяют 10 победителей, размер премии для каждого – 1 млн рублей.

Требованиях к соискателям, их проектам, необходимым документам и подробности процедуры подачи можно найти на сайте министерства.

Подать документы на участие как в бумажном, так и в электронном виде можно по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Дом правительства Московской области, бизнес-центр «Новатор».

Приём заявок завершится 20 февраля.

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На жильё для детей-сирот в Подмосковье в 2024 году выделили 3,4 млрд рублей
22 января 2024, 12:02

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В 2024 году в Подмосковье планируют обеспечить жильём 760 детей-сирот. На это выделено 3,4 млрд рублей, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Московская область занимает лидирующую позицию по обеспечению жильём детей-сирот. Мособлдума приняла законы, которые позволяют детям сделать выбор – получить либо сертификат, либо жильё.
«В прошлом году региональный парламент принял закон о бессрочной выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам, поскольку, как показали отзывы самих ребят, такая форма востребована и удобна. Благодаря сертификату можно выбрать квартиру согласно своим предпочтениям как по планировке, так и по местоположению, – например, рядом с местом учёбы или жильём родственников», – пояснил спикер.
Брынцалов добавил, что в соответствии с федеральным законодательством, дети-сироты могут получить жилищные сертификаты с 23 лет. Однако Подмосковье стало первым регионом, где их выдают с 18 лет.

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#дети-сироты
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В Лобне назначили временно исполняющего обязанности главы округа
22 января 2024, 11:53

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Временно исполняющим обязанности главы городского округа Лобня стала Анна Кротова, такое решение принял муниципальный Совет депутатов, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.
«Временное исполнение полномочий главы округа возложено на замглавы муниципалитета Анну Кротову», — отмечается в сообщении.
До лета минувшего года Анна Кротова занимала пост зампреда правительства региона и курировала управление государственным имуществом и дорожную инфраструктуру. За свою деятельность она получила личную благодарность губернатора Андрея Воробьёва и награду «За заслуги перед Московской областью» второй степени.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко покинул должность по собственному желанию 20 января текущего года.

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#анна кротова
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Комитет Госдумы по экологии проведёт совещание после смерти кота Твикса
22 января 2024, 11:40

Фото: istockphoto/zsv3207

История, произошедшая с котом Твиксом, выброшенным проводницей из поезда, вызывает глубокое сочувствие и сострадание. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
По мнению парламентария, в свете происшедшего надлежит принять все необходимые меры для предотвращения таких инцидентов в будущем. Об этом он написал в своём телеграм-канале. Причём речь должна идти не только о железной дороге, но и обо всех других видах транспорта, которым могут перевозиться домашние животные. Им должна быть обеспечена соответствующая безопасность и комфорт.

«Стоит вспомнить слова Антуана де Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили"», — сказал депутат.

Дмитрий Кобылкин также сообщил, что в связи с этим комитет Госдумы, который он возглавляет, во вторник, 23 января, проведёт специальное совещание, на котором будут рассмотрены вопросы совершенствования и улучшения правил перевозки животных в общественном транспорте.

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Жители Подмосковья могут принять участие в соцпрограмме «Неограниченные возможности»
22 января 2024, 11:23

Фото: istockphoto / nikkimeel

Создать инновационные технологии для инвалидов приглашают жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Принять участие в программе могут студенты и дипломированные специалисты в возрасте старше 18 лет.

«Участие проходит в командном формате, численность команды — от 1 до 4 человек. В команде обязательно должен присутствовать минимум один участник с инвалидностью/ОВЗ. Можно создать свою команду из друзей или других участников программы либо присоединиться к одной из существующих команд», — поделились в ведомстве.

Стоит подчеркнуть, что в рамках проекта участники смогут с нуля создать социально значимый инновационный технологический проект для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также доработать уже существующие вместе с опытными специалистами.

Подать заявку на участие можно до 30 апреля 024 года.

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