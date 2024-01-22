В Подмосковье оптимизировали работу шести светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Изменения коснулись регулировки проезда в Пушкине, Истре, Солнечногорске и Серпухове», — отмечается в сообщении.
В частности, в округе Истра оптимизировали светофор в посёлке Румянцево: теперь время выезда с Савельевского на Волоколамское шоссе увеличено. В Серпухове перенастроили светофор на перекрёстке улиц 2-я Московская и Красноармейская.
В посёлке Правдинский городского округа Пушкино благодаря новому режиму работы светофора увеличено время проезда по Степаньковскому шоссе на пересечении с Ельдигинским шоссе. А проезд по самому Ельдигинскому шоссе облегчила корректировка светофора на выезде из деревни Дарьино.
Кроме того, в Солнечногорске перенастроили два светофора на пересечении Пятницкого и Ленинградского шоссе – теперь они работают в общем ритме.
Работа по оптимизации светофорной регулировки движения в Московской области продолжаются.
Читайте также:
Юрист Малиновская оценила установку биометрических светофоров в России
На Курском вокзале открыли обновлённый пешеходный тоннель №1
В Подмосковье облегчили проезд по Володарскому и Каширскому шоссе