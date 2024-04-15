В Подмосковье осмотрят более 10 тысяч участков для выявления борщевика

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше 10 тысяч участков осмотрят земельные инспекторы в Московской области для выявления борщевика, проверки начнутся в мае, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«На территории Московской области ведётся комплексная работа по ликвидации борщевика, и наши земельные инспекторы здесь играют важную роль. Они проводят системные обследования земель, выявляют очаги произрастания опасного сорняка и выносят предостережения», — рассказала глава министерства Наталья Адигамова.Она подчеркнула, что работа, которую проводят земельные инспекторы, позволяет значительно сократить территорию, занятую борщевиком.
В министерстве также сообщили, что осмотры будут проводиться на участках, где риск произрастания борщевика особенно высок, а также там, где в прошлом году уже был замечен этот сорняк.
Читайте также:
В Подмосковье запустили электронный перечень особо ценных сельхозугодий
Подмосковье вышло в лидеры регистрации объектов по гаражной амнистии
В Московской области упростили получение земли без торгов онлайн
Лев Каштанов