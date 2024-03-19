В Подмосковье запустили электронный перечень особо ценных сельхозугодий

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На геопортале Подмосковья заработал новый электронный сервис, благодаря которому можно узнать об отнесении земельного участка сельхозназначения к особо ценным сельскохозяйственным угодьям по кадастровому номеру. Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Министерство запустило подобный сервис впервые. Он позволяет получать информацию в режиме онлайн. Теперь стало возможно в автоматическом режиме отслеживать изменения по кадастровому номеру», – пояснил Мурашов.Перечень доступен по ссылке.
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