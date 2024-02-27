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В Подмосковье оцифровали аккредитацию спортивных федераций

27 февраля 2024, 10:39
Фото: iStock/JanPietruszka

Фото: iStock/JanPietruszka

Получить аккредитацию ля спортивной федерации в Московской области теперь можно онлайн: эта опция появилась на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Раньше подать заявку для получения статуса Московской областной спортивной федерации можно было только в МФЦ. Сейчас появилась возможность оформить документы и пройти аккредитацию и в «цифре», — рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
Она отметила, что оформление в онлайн-формате позволяет избежать бумажной волокиты и сокращает срок оказания услуги.


Аккредитованные спортивные федерации могут устраивать соревнования, имеют права формировать сборные и отправлять их на различные соревнования на уровне страны, а также готовить документы для присвоения спортивных разрядов.

Новая услуга размещена в разделе «Культура, спорт и туризм», подразделе «Государственная аккредитация». Аккредитация даётся максимум на четыре года.

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#подмосковье
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В Мытищах оштрафовали водителя, устроившего дрифт на перекрестке
В Мытищах водитель заплатит 14 тысяч рублей за дрифт на перекрестке
27 февраля 2024, 10:41

Фото: istockphoto/djedzura

Было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях в отношении молодого водителя, который устроил дрифт на перекрестке в Мытищах.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяну Петрову.

«Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России „Мытищинское“ выявили и привлекли к административной ответственности местного жителя за опасные маневры на автомобиле на перекрестке улиц Веры Волошиной и Семашко», — отметила она.
По ее словам, 18-летний водитель, проводивший дрифт, получил права в 2023 году, а иномарка принадлежит его отцу. В свою защиту молодой человек заявил, что пытался «понтонуться перед друзьями». В итоге общая сумма наложенных штрафов составила 14 тысяч рублей.

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Минпромторг исключил легковушки из программы льготного лизинга
Минпромторг исключил легковые автомобили из программы льготного лизинга
27 февраля 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Fahroni

Легковые автомобили больше не участвуют в программе льготного автолизинга, сообщает Минпромторг России.
В настоящее время в этой программе участвуют только седельные тягачи, электрокары, все категории общественного транспорта и беспилотники.

Таким образом, даже автомобили типа «Газель Некст» и «Соллерс Атлант», применяемые в пассажирских перевозках, могут быть приобретены с субсидией из федерального бюджета.

Однако, как отмечается в Минпромторге, поддержка продаж легковых автомобилей осуществляется в основном через программу льготного автокредитования, поскольку основными потребителями являются физические лица.

Министерство также подчеркивает, что будет регулярно отслеживать ситуацию на рынке и при необходимости вносить изменения в программу льготного автолизинга.

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Начался прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2024
27 февраля 2024, 10:24

Фото: istock / Mihajlo Maricic

В России состоится Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2024 для журналистов федеральных и региональных СМИ. Мероприятие организовано с целью поощрения профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства.
Мероприятие проведено Фондом Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Минцифры России в рамках Всероссийской программы «Святость материнства». В 2023 году в оргкомитет Конкурса поступило 544 заявки из 76 российских регионов.

Отмечается, что впервые в отдельной номинации будут представлены молодые авторы с 18 до 30 лет. Подать заявку на участие можно с 1 марта до 25 июля. Подробнее с условиями можно ознакомится на официальном сайте Фонда Андрея Первозванного.

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Инженер из Дубны купил квартиру в рамках программы «Социальная ипотека»
27 февраля 2024, 09:42

Фото: istockphoto / Inna Dodor

Дубнинский инженер купил квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Константин Тимошенко после окончания университета в Томске переехал в Подмосковье и устроился в Объединенный институт ядерных исследований. Константин работает в Дубне уже 5 лет и благодаря программе поддержки смог купить квартиру, куда он уже переехал с семьей.

«Я вырос в научном городке, так, что мое увлечение ядерными реакторами неудивительно. Несколько моих знакомых получили сертификаты. Я решил последовать их примеру, подал документы и получил одобрение. Мы взяли «двушку» на вторичном рынке в 9-этажке. Квартира — полностью черновой вариант. Сейчас ставим сантехнику, полностью меняем всю электрику», — поделился мужчина.

Стоит отметить, что данной программой могут воспользоваться медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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#дубна
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Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 3 балла
27 февраля 2024, 09:28

Фото: istockphoto / Sergey Pavlov

Во вторник утром, 27 февраля, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На дорогах зафиксировано более 823 тысяч автомобилей.

В Минтрансе отметили что движение автомобилей затруднено на Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Осташковском, Можайском и Щёлковском шоссе.

Стоит подчеркнуть, что также наблюдаются заторы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Кроме этого в министерстве призывают водителей быть более внимательными на дорогах и соблюдать ​скоростной режим, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

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#скоростной режим
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#подмосковье
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«Поделывают голос и видеосообщения»: Юрист рассказал как мошенники используют нейросети
Юрист Соловьёв: Мошенники умеют подделывать голоса и лица с помощью нейросети
27 февраля 2024, 08:09

Фото: istock / Ton Photograph

В Сети все больше распространяется методы мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Так, в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы.
Сейчас ни для кого не секрет, что мошенники активно пользуются звонками и могут подменять голос, но технологии прогрессируют, и сгенерировать «кружок» с лицом родственника или друга становится все проще. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в разговоре с «Радио 1» рассказал, как не попасться на крючок злоумышленников.

Эксперт пояснил, что мошенники взламывают аккаунты, получают доступ ко всем контактам жертвы и рассылают сообщения, например, с просьбой срочно выслать деньги из-за какой-либо критической ситуации. С помощью нейросети они даже могут генерировать подтверждение от лица просящего, чтобы окончательно убедить жертву.

«Это уже работает довольно давно. Уже на протяжении полугода различным сотрудникам государственных организаций, библиотек, компаний, фирм, казначейства, действительно приходят в Телеграм сообщения якобы от их либо друзей либо руководителей. Подобные сообщения приходили даже членам Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Государственной Думы. Это абсолютно не новый способ, этот способ существует уже давно», — предупредил Соловьёв.
Юрист заявил, что если у человека просят деньги, необходимо удостовериться в правдивости звонка или диалога в других мессенджерах, а в идеале с помощью личной встречи. Как правило, мошенники получают доступ к какой-то одной соцсети.

Соловьёв призвал в подобных ситуациях не спешить, перепроверять любую информацию и с недоверием относится к просьбам даже от аккаунтов друзей или родственников. Также стоит обратить внимание на манеру общения человека, например, использование нетипичных для речи слов. В случае малейшего сомнения нужно обратиться к просящему по другим каналам связи.

Эксперт напомнил, что мошенники всегда действуют быстро, пытаются вывести из равновесия и «подгоняют» жертву.

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#технологии
#рф
#жертвы
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Банк России проведёт соцопрос для изучения финансового поведения россиян
27 февраля 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) заказал исследовательскому центру ООО «Демоскоп» проведение всероссийского социологического опроса. Респондентами станут шесть тысяч представителей домохозяйств страны.
Цель проведения этого исследования — получение детальной и подробной информации об их финансовом поведении. Тема опроса так и обозначена: «Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам» (шестая волна). С результатами аналогичного анкетирования российских домохозяйств за 2022 год можно ознакомиться на сайте Центробанка по ссылке http://www.cbr.ru/ec_research/vserossiyskoe-obsledovanie-domokhozyaystv-po-potrebitel-skim-finansam/.

Представители регулятора объяснили важность проведения такого исследования несколькими причинами. Прежде всего, важно понимать, насколько люди располагают знаниями и навыками для того, чтобы принимать финансово грамотные решения в нынешней финансово-экономической ситуации в стране, а также в какой мере они применяют эти познания на практике.

Кроме того, опрос поможет определить степень влияния экономических и социальных программ на финансовое поведение и как оно корректируется в связи с различными институциональных изменений.

Также обследование предоставит информацию о том, какими именно финансовыми услугами пользуются разные возрастные и социальные группы населения страны и какова эффективность их использования.

Полученная в результате опроса информация буде использоваться Банком России при принятии решений в области кредитно-денежной политики, макропруденциальной политики, а также при решении вопросов регулирования и развития финансового рынка. Правительство РФ использует данные исследования в области финансовой политики, пенсионной, жилищной, социальной и других сферах.

Опрос будет проводиться с 1 марта по 1 августа 2024 года в областных центрах, больших и малых городах, посёлках, сёлах и деревнях в разных субъектах Российской Федерации. Дополнительную информацию можно уточнить в Департаменте исследований и прогнозирования Банка России по адресу электронной почты dip1@cbr.ru (с пометкой опрос домохозяйств).

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#политика
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Госдума взялась за штрафы из-за кормления грудью в общественном месте
Госдума готовит проект о штрафах за запрет кормления грудью в общественном месте
27 февраля 2024, 06:24

Фото: iStock/ Maria Korneeva

Депутаты Госдумы намерены внести ряд законопроектов по защите и поддержке матерей с детьми в их первые годы жизни. Об этом рассказала «Известиям» зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Среди прочего в законопроектах хотят прописать штраф за запрет на грудное вскармливание в общественных местах. Однако с оговоркой: кормление грудью должно быть с «соблюдением этических норм», то есть грудь кормящей должна быть прикрыта, либо женщину должны обеспечить специально отведенным для этого местом.

При этом в действующем законодательстве уже закреплены предлагаемые нормы: кормление грудью в публичном пространстве не является юридическим нарушением, а просьба к кормящей женщине покинуть публичное место является незаконной, обратила внимание юрист практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Чеснокова.

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Аналитик Кладов назвал регионы России, где работает больше всего мигрантов
URA.RU: Более половины мигрантов работают в Москве и южных регионах РФ
27 февраля 2024, 05:15

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область сильнее всего среди российских регионов нуждаются в трудовых мигрантах. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал эксперт по миграционной повестке, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
Именно эти регионы привлекают много дешевой рабочей силы для ресурсоемких бизнесов, таких как логистика, фудтех, строительство и сельское хозяйство.

«Традиционно возглавляют список: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, юг страны (Краснодарский край и так далее). Они забирают 60% всех мигрантов, приезжающих трудиться в Россию <...> Сейчас от дефицита линейного персонала особо страдает гостинично-ресторанный сектор. Не хватает компетентных сотрудников в сфере продуктового производства, швейной промышленности, ритейла, клининга, стройки», — заявил Кладов.

По словам эксперта, именно дефицит компетентных и квалифицированных кадров вынуждает руководителей обращаться к трудовым мигрантам.

Ранее правительство России утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы. Согласно утверждённому документу, в отношении мигрантов ужесточается ряд правил. Так, будут подвергаться блокировке активы иностранцев, которые причастны к террористической деятельности. Также планируется разработка предложений по усилению ответственности иностранных граждан за нарушение законов РФ. Кроме того, будут заблокированы интернет-ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги в области миграции.

Прибывшим в Россию иностранцам создадут цифровые профили, а также проведут регистрацию в единой биометрической системе.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность эффективного регулирования процессов трудовой миграции и соблюдения мигрантами традиций и законов РФ.

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