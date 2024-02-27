В Подмосковье оцифровали аккредитацию спортивных федераций

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Получить аккредитацию ля спортивной федерации в Московской области теперь можно онлайн: эта опция появилась на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Раньше подать заявку для получения статуса Московской областной спортивной федерации можно было только в МФЦ. Сейчас появилась возможность оформить документы и пройти аккредитацию и в «цифре», — рассказала глава министерства Надежда Куртяник.Она отметила, что оформление в онлайн-формате позволяет избежать бумажной волокиты и сокращает срок оказания услуги.
Новая услуга размещена в разделе «Культура, спорт и туризм», подразделе «Государственная аккредитация». Аккредитация даётся максимум на четыре года.
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