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В Подмосковье оцифровали ещё одну земельную услугу

22 февраля 2024, 10:05
Фото: iStock/CHOLTICHA KRANJUMNONG

Фото: iStock/CHOLTICHA KRANJUMNONG

Ещё одна государственная услуга в Московской области стала доступна в онлайн-формате, она касается согласования границ земельных участков, которые соседствуют с полосой отвода региональных или муниципальных дорог, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Перевод в «цифру» этой земельной услуги позволил сократить срок её предоставления более чем вдвое — с 22 рабочих дней до десяти», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что сейчас Подмосковье предоставляет в электронном виде более 90 услуг по различным земельным вопросам и строительству.


Новая услуга по разграничению земель с придорожными полосами отвода доступна на региональном госпортале в разделе «Бизнесу» — «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Услуга предоставляется бесплатно.

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#земельные участки
#госуслуги
#надежда куртяник
#подмосковье
#московская область
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Назван срок завершения благоустройства лесопарка в Чехове
22 февраля 2024, 11:37

Фото: пресс-служба правительства МО

Благоустройство лесопарковой зоны ведётся в микрорайоне Губернский городского округа Чехов, работы планируется завершить до конца текущего года. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«К концу этого года будет завершен один из самых масштабных наших проектов – благоустройство лесопарка в микрорайоне Губернский площадью 52 гектара», — сказал Собакин.
Он уточнил, что в лесопарке будет обустроено четыре с половиной километра пешеходных дорожек, оборудованных уличным освещением, на территории установят детские и спортивные площадки и прочее.

«Это благоустройство коснётся порядка 20 тысяч жителей микрорайона», — отметил глава округа.
Кроме того, в округе приведут в порядок бульвар А.П. Чехова, а также продолжат работы по реконструкции набережной реки Теребенка.

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#благоустройство
#лес
#чехов
#андрей воробьёв
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В округе Чехов построят и реконструируют более 20 пунктов электроснабжения
22 февраля 2024, 11:18

Фото: пресс-служба правительства МО

Масштабная программа модернизации системы электроснабжения реализуется на территории городского округа Чехов, о работах доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил важность этой программы.

«Чехов отличается тем, что в коттеджных поселках, деревнях, СНТ очень высокий запрос на стабильное электричество. Мы встречались с «Россетями», принята программа, которая предполагает строительство питающего центра, а также всё, что связано с модернизацией и сетей, и трансформаторов», — сказал Воробьёв.
По программе на 2024-2025 гг. в округе Чехов будет построено, а также реконструировано модернизировано 23 пункта электроснабжения. Кроме того, специалисты возведут восемь дополнительных линий электропередачи и проложат 90 кабельных линий для подстанций.

В свою очередь, глава округа отметил высокий темп работ в рамках принятой программы.

«Специалисты компании «Россети Московский регион» ведут масштабные работы. Мы чувствуем тот темп, с которым они приступили к реализации программы», — подчеркнул Собакин.
Он добавил, что жителям представят подготовленную в округе дорожную карту, на которой указаны готовящиеся преобразования в сфере электроснабжения.

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#чехов
#электричество
#андрей воробьёв
#лэп
#россети московский регион
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В Можайске завершают строительство пятиэтажки для переселенцев из ветхого жилья
22 февраля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пятиэтажный дом, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья, возводят на улице Полосухина в Можайске, в настоящее время стройка почти завершена, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас новостройка фактически готова. Рабочие остекляют балконы, завершают отделку входных групп и квартир. Во дворе устанавливают спортивные и детские площадки, обустраивают зоны отдыха», — говорится в сообщении.
В новый дом переедет 61 семья — это 148 человек. Сейчас они живут в признанных непригодными домах по адресам: улица Урицкого, 52 в посёлке Уваровка, улица Центральная, 20 в деревне Шохово, дом №10 в деревне Настасьино, дома №№3 и 17 в посёлке Медико-инструментального завода, улица Заречная, 14 в посёлке Колычево, а также Можайск, Вокзальная, дом 6, Спортивная, дом 30 и Ватутина, дом 15.

Ключи от новых квартир переселенцам вручат в мае.

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#можайск
#строительство
#новостройка
#аварийное жильё
#ветхое жильё
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Подмосковные информаторы оповестили о выборах президента уже более 1,6 млн человек
22 февраля 2024, 10:06

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Более 1 600 000 жителей Московской области получили информацию о грядущих выборах президента Российской Федерации, а также о том, как можно принять участие в голосовании, лично от информаторов, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«По данным на утро 22 февраля, наши информаторы лично встретились с более чем 1 600 000 жителями Подмосковья. 74% опрошенных избирателей отметили, что планируют принять участие в голосовании», — отмечается в сообщении.
По данным информаторов, подавляющее большинство опрошенных собирается посетить избирательный участок лично.

Работа по личному информированию избирателей в Московской области началась 17 февраля. Информаторы сообщают, когда состоятся выборы, какие кандидаты в них участвуют, какие есть формы голосования и где расположены избирательные участки. В завершении беседы все потенциальные избиратели получают информационные материалы о предстоящих выборах.

В работе по адресному информированию в Подмосковье принимают участие более 15 тысяч человек.

Выборы президента России состоятся в марте. Для удобства избирателей они будут проводиться три дня — 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#информация
#голосование
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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Минтранс планирует обязать перевозчиков сообщать личные данные о пассажирах
22 февраля 2024, 09:27

Фото: istockphoto/annamoskvina

С 1 сентября министерство транспорта планирует расширить перечень персональных данных о пассажирах для внесения в единую базу. Кроме паспорта и билета, теперь необходимо будет сообщать сведения о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей.
В Российской ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта и крупных авиакомпаниях считают, что часть такой информации является строго конфиденциальной и не может быть передана без получения дополнительного согласия пассажира, пишет «Коммерсант». Перевозчики также опасаются возможной утечки данных и возрастающей ответственности за них. Менеджеров беспокоит перспектива судебных исков.

В министерстве транспорта РФ считают, что государственная система хорошо и надёжно защищена. Напротив, ответственные сотрудники ведомства уверены, что возникновение любых аномалий в базе данных позволит быстрее вычислить злоумышленников.

Отмечается, что нововведение затронет не только воздушный, но и железнодорожный и водный транспорт, а также междугородние автобусные маршруты, кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем и Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

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#транспорт
#железнодорожный
#маршруты
#сотрудники
#рф
#пассажир
#данные
#информация
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Журналиста Евгения Киселёва* внесли в реестр экстремистов и террористов
22 февраля 2024, 09:04

Фото: РИА Новости/ Борис Бабанов

Советского и российского журналиста Евгения Киселёва* внесли в перечень террористов и экстремистов, соответствующая информация опубликована на сайте Росинформинга.
Ранее в базе МВД РФ появилась информация о том, что Киселёва* разыскивают по уголовной статье, однако, по какой именно, не уточняется.

При этом, в 2016 году Киселёв* написал в своей колонке для «Эхо Москвы», что в России на него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». По его словам, поводом к возбуждению уголовного дела могли стать его слова поддержки в отношении украинской лётчицы Надежды Савченко, которую приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство двух журналистов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесён в перечень террористов и экстремистов
#журналист
#террористы
#экстремизм
#иностранный агент
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Суд признал экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»*
22 февраля 2024, 07:52

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Хабаровском крае признал общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* экстремистским, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Напомним, 7 февраля прокуратура Хабаровского края направила в Хабаровский краевой суд иск с требованием признать движение в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала «Я/МЫ Сергей Фургал»* экстремистским. В 2023 году Фургала признали виновным в двух убийствах и одном покушении, приговорив к 22 годам лишения свободы.

«Движение «Я/МЫ Сергей Фургал»* сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ», — прокомментировала решение суда собеседница агентства.

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*Движение, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
#прокуратура
#экстремизм
#хабаровский край
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Разведку США обвинили в запугивании ЕС «малоизвестной угрозой» из России
NYT: разведка США уведомила Европу об угрозе от РФ, о которой сама не имеет представления
22 февраля 2024, 06:41

Фото: istockphoto.com/Nastco

Американская разведка предупредила своих европейских союзников об угрозе, исходящей со стороны России, о которой имеется мало информации, сообщает газета New York Times.
По данным издания, агенты разведки США провели несколько спешных брифингов для членов НАТО и стран Азии, где обсуждали возможное размещение ядерного оружия в космосе со стороны России.

«Мнения американских разведслужб значительно разнятся относительно намерений президента Владимира Путина», — сообщает издание.
Отмечается, что чиновники из США признают, что у них недостаточно доверия к собственным оценкам вероятности запуска ядерного оружия на орбиту.

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#сша
#чиновники
#нато
#шойгу
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Нидерландский Yandex запустил аналог «Кинопоиска»
Нидерландский Yandex создал аналог «Кинопоиска»
22 февраля 2024, 06:39

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Нидерландский Yandex запустил развлекательный сервис Yango Play, который визуально является аналогом «Кинопоиска», пишут «Известия»
Сервис доступен в странах Персидского залива. На нем размещены потоковые видео и фильмы на арабском, турецком и других языках.

Отмечается, что Yango Play начал функционировать до окончания сделки по продаже нидерландской компанией Yandex N.V. российского бизнеса.

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