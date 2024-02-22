В Подмосковье оцифровали ещё одну земельную услугу

Фото: iStock/CHOLTICHA KRANJUMNONG
Ещё одна государственная услуга в Московской области стала доступна в онлайн-формате, она касается согласования границ земельных участков, которые соседствуют с полосой отвода региональных или муниципальных дорог, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Перевод в «цифру» этой земельной услуги позволил сократить срок её предоставления более чем вдвое — с 22 рабочих дней до десяти», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что сейчас Подмосковье предоставляет в электронном виде более 90 услуг по различным земельным вопросам и строительству.
Читайте также:
В Подмосковье оцифровали подачу заявлений о признании жилья непригодным
В Подмосковье упростили предоставление жилищной субсидии
В Подмосковье оцифровали подачу заявлений об опеке над ребёнком
Лев Каштанов