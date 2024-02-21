В Подмосковье упростили предоставление жилищной субсидии

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Продление предоставления жилищной субсидии в Московской области стало беззаявительным, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
Теперь при подаче заявки на предоставление жилищной субсидии через подмосковный портал госуслуг заявителю предлагается дать согласие на обработку персональных данных. Если это согласие будет получено, субсидия автоматически начнёт распространяться и на следующий период.
Она добавила, что жилищные субсидии в Московской области получают около 133 тысяч человек. На эту меру поддержки выделяется более 2 миллиардов рублей.
Согласно правилам, субсидия предоставляется в том случае, если расходы на ЖКУ и квартирную плату превышают 22% общего дохода семья.
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«Упрощенное продление субсидии позволит жителям Подмосковья избежать лишней бумажной волокиты. Потребуется только проверить личные данные и подписать заявление, которое придёт в электронном виде в личный кабинет на сайте госуслуг», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.
Согласно правилам, субсидия предоставляется в том случае, если расходы на ЖКУ и квартирную плату превышают 22% общего дохода семья.
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Лев Каштанов