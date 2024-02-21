В Подмосковье оцифровали подачу заявлений о признании жилья непригодным

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Подать заявление о признании квартиры непригодной для проживания подмосковные собственники теперь могут в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Перед началом заполнения заявки на экран выводится сообщение, в котором приводится список обязательных документов. Данные о заявителе заполняются автоматически, так как авторизация на региональном портале происходит с помощью учетной записи ЕСИА», — уточнила глава министерства Надежда Куртяник.Следить за ходом рассмотрения заявки можно через личный кабинет на областном портале госуслуг.
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