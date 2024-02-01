В Подмосковье пересчитают краснокнижных чесночниц

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Чесночница обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области. Численность представителей этого вида сокращается с середины прошлого века. В начале 2000-х чесночницы иногда встречались на территории девяти подмосковных округов, но в последние несколько лет чесночниц замечали только в Луховицах, Коломне и Воскресенском», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Чесночница обыкновенная напоминает бурую лягушку, но тело у неё более скруглённой формы. Отличаются и зрачки: они не круглые, а вертикальные. В длину взрослые особи достигают семи сантиметров, средний вес составляет около 20 граммов. Своё название чесночница получила из-за характерного запаха слизистой кожи. Эта едкая слизь защищает животное от врагов.
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