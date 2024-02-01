В Подмосковье пересчитают краснокнижных чесночниц

В среду, 31 января, личный состав дежурного караула 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством начальника караула Владимира Атрепьева провели пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара в медицинском учреждении, расположенном в селе Липитино городского округа Ступино.

Заместитель начальника ПСЧ-269 Олег Подольский сообщил, что основной целью проведения профилактических мероприятий в здании с массовым пребыванием людей является повышение уровня безопасности населения на территории округа. По сценарию тренировки в приемном отделении больницы произошло условное возгорание из-за короткого замыкания электропроводки, и коридор заволокло дымом. Персонал медучреждения вызвал пожарных и эвакуировал пациентов и медиков на свежий воздух.

«На место условного возгорания прибыло звено газодымозащитной службы в составе дежурного караула пожарно-спасательной части. Огнеборцы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания обследовали все помещения больницы и убедились в отсутствии пострадавших. По окончании проведения разведки специалисты приступили к тушению условного пожара. Также в ходе тренировки работники подразделения изучили подъездные пути к зданию, проверили источники внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения и отработали постановку автоцистерны на пожарный гидрант. В заключении мероприятия огнеборцы вручили персоналу больницы памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб», — заключил Олег Подольский.