Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные зоологи отправятся на поиски редкой бабочки

Подмосковные зоологи отправятся на поиски редкой бабочки

Экспедиции для определения мест обитания бабочки аполлон проведут в Подмосковье
17 января 2024, 13:46
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Зоологические исследование, направленные на выявление мест обитания краснокнижной бабочки вида аполлон обыкновенный, проведут в Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

«Аполлон — редкая бабочка, этот вид занесён в Красную книгу и Подмосковья, и России. В регионе это насекомое встречалось до 1974 года, а потом считалось исчезнувшим. Однако с 2018 года поступают регулярные сообщения о появлении аполлона. Для подтверждения этого факта будут проведены комплексные исследования», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.

По результатам исследований будет принято решение, целесообразно ли выделять какие-то территории под заповедники для сохранения этого вида, а также стоит ли разводить этих бабочке в искусственных условиях и выпускать в естественную среду.

Читайте также:

В Московской области начался учет охотничьих животных

Каширский школьник выиграл конкурс экологических проектов

На администрацию Богородского округа подали в суд из-за загрязнения реки Вори
#экология
#природа
#тихон фирсов
#подмосковье
#красная книга
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В городском округе Шаховская благоустроят набережную
17 января 2024, 13:43

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В 2024 году будет благоустроена набережная в городском округе Шаховская. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Набережную облагородят в рамках программы формирования комфортной городской среды.

«Нашей главной задачей в этом проекте было решить вопрос функциональности территории набережной для граждан всех возрастов в любое время года. Также мы организовали вместительную общественную парковку»,— сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Кроме этого, на территории набережной было создано множество деревянных настилов, которые ведут на пляж, к рыбацкому причалу, к лесу, а также к детской, спортивной и площадке для игры в волейбол.

Стоит отметить, что благодаря усовершенствованию набережной жители и гости округа смогут с комфортом находиться вблизи лесного массива.

Читайте также:

В Воскресенске в этом году благоустроят площадь перед ледовом дворцом

Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года

В Краснознаменске благоустроят площадь для массовых мероприятий
#михаил хайкин
#волейбол
#жители
#игры
#подмосковье
#набережная
#благоустройство
#шаховская
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электростали задержали таксиста, не выпускавшего несовершеннолетнюю из машины
17 января 2024, 13:34

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сотрудники уголовного розыска задержали в Электростали таксиста, удерживавшего в автомобиле несовершеннолетнюю пассажирку. Об этом сообщили в управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области.
«Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали в Электростали мужчину 2000 года рождения. По предварительным данным, он, являясь водителем такси, совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь. Водитель заблокировал двери автомобиля и около часа не выпускал девушку из машины», – говорится в телеграм-канале ведомства.
Полицейские доставили мужчину в следственные органы для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Читайте также:

Житель Подмосковья обокрал секс-шоп, а затем вернулся с повинной

В Петербурге подростку проломили голову за надпись white на футболке

В сеть попали шокирующие кадры момента взрыва на полимерном заводе в Шахтах
#полицейские
#полиция
#электросталь
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели напомнили рыболовам Подмосковья о правилах безопасности зимой на водоемах
17 января 2024, 13:29

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили рыболовам Подмосковья о правилах безопасности на водоемах в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Подмосковные спасатели провели рейды в городских округах Ступино, Серпухов и Чехов.

«Сотрудники службы напомнили рыболовам, что зимние водоемы непредсказуемы, и провалиться под лед может даже опытный рыбак, поэтому важно не забывать о правилах безопасности на ледовой поверхности. Специалисты посоветовали любителям зимней рыбалки носить спасательный жилет, который не даст провалившемуся уйти под воду даже в бессознательном состоянии», — подчеркнул замначальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

Также работники «Мособлпожспас» провели мониторинг толщины льда на водоемах и рассказали рыбакам как вести себя в случае попадания под лед. Также они добавили, что любителям рыбалки с собой необходимо иметь спасательные средства: веревку с грузом на конце и спасательные шипы.

Читайте также:

В Клину спасатели помогли водителю машины, смятой большегрузом

В Шатуре спасатели вынесли ребёнка из горящего дома

Подмосковные спасатели рассказали о мерах безопасности при топке печей
#серпухов
#спасатели
#ступино
#чехов
#лёд
#мособлпожспас
#водоёмы
#сотрудники
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воскресенске в этом году благоустроят площадь перед ледовом дворцом
17 января 2024, 12:50

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В городском округе Воскресенск в этом году запланировано благоустройство площади с фонтаном перед зданием ледового дворца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Территория проектирования находится в исторической части города. Площадь является частью спортивного кластера «Химик». Проект благоустройства подразумевает сохранение видового раскрытия с ул. Менделеева на площадь. Будет разделён пешеходный каркас на главные и второстепенные пути», – поделился планами министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В процессе проектировки был проведен соцопрос, жители заполнили анкету с вопросами. Результаты опубликованы на сайте администрации города Воскресенск.

Основная функция площади будет сохранена. Она используется как зона для проведения культурно-массовых мероприятий и зона ожидания для большого количества людей. В обычные дни площадь выполняет транзитную функцию, чтобы пройти в соседние жилые кварталы, на спортплощадки.

Дополнительно будут созданы уютные зоны отдыха, увеличится площадь озеленения и количество малых архитектурных форм.

Предполагается, что работы по благоустройству пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Читайте также:

Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года

В 2024 году планируют благоустроить «Летний парк» в Люберцах

Обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове стал новым центром притяжения в округе
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Население Китая сокращается второй год подряд
Население Китая в 2023 году сократилось на 2,08 млн человек
17 января 2024, 12:40

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Численность населения Китая в 2023 году сократилась на 2,08 миллиона человек. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Сообщается, что за год в стране скончались 11,10 миллионов человек, при этом количество новорожденных достигло 9,02 миллионов. Численность мужского населения КНР сократилась на 0,2% и составила 720,32 млн человек, а женского — на 0,04%, 689,35 млн человек.

Согласно приведенной статистике, в 2023 году население городов Китая увеличилось на 1,2 процентного пункта, до 932,67 млн человек. При этом в сельской местности произошло сокращение численности на 2,8%.

Ранее сообщалось, что в России за первые полгода 2023 года естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) сократилась на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Читайте также:

В России естественная убыль населения сократилась на 29%

Население России сократилось на 556 тысяч человек

В России изменилась главная причина уменьшения численности населения
#человек
#население
#китай
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме захотели наказывать за развод отправкой в зону СВО
Депутат Милонов предложил наказывать за развод штрафом или отправкой СВО
17 января 2024, 12:40

Фото: istock / Rawf8

В Государственной Думе предложили наказывать граждан за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону специальной военной операции. Такое предложение озвучил депутат Виталий Милонов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Запись трансляции опубликована на сайте нижней палаты парламента, сообщает «Лента.ру»

Во время обсуждения закона ЛДПР единовременной выплате супругам при регистрации брака депутат заявил, что проблема не в низком количестве свадеб, а в большом уровне разводов.

Милонов отметил, что инициатива неплохая, но добавил, что поддержал бы идею, если бы авторы законопроекта добавили штраф за расторжение брака или обязательными работами в зоне спецоперации.

«Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», — сказал он.
Депутат от ЛДПР Василина Кулиева предложила Милонову подготовить свой законопроект с перечисленным им предложениями.

Читайте также:

Очередной депутат-коммунист предложил законодательно уничтожить «Ельцин Центр»

Эксперт Шутов: Скрытую камеру поможет обнаружить фонарик смартфона

На Украине накажут авторов сюжета, показавших в эфире карты с российским Крымом


#штраф
#развод
#брак
#законопроект
#депутат
#виталий милонов
#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи спасли ребёнка с врождённой черепно-мозговой грыжей
17 января 2024, 12:35

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Мальчика с врождённым пороком центральной нервной системы, появившегося на свет в подмосковном Центре охраны здоровья материнства и детства, спасли врачи отделения детской нейрохирургии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Младенца прооперировали сразу после того, как он появился на свет. Ему ликвидировали менингоцеле — черепно-мозговую грыжу. Это спасло малышу жизнь. А так как у ребёнка была также врождённая гидроцефалия — скопление жидкости в мозге, ему установили шунт, который помогает скомпенсировать общее состояние пациента», — уточняется в сообщении.


Благодаря своевременному и высокопрофессиональному медицинскому вмешательству, а также огромной энергии родителей, сейчас мальчик, которому в этом году исполнится десять лет, сам ходит и практически ничем не отличается от сверстников. Врачи до сих пор поддерживают связь с семьей ребёнка и наблюдают за успехами своего пациента.

Читайте также:

На диспансеризацию жителей Подмосковья в 2024 году направят 8,8 млрд рублей

В Подмосковье спасли 89-летнюю женщину с тяжёлой формой желчекаменной болезни

В Щёлковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды
#врачи
#младенец
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У муниципальных служащих появился свой цифровой портал
17 января 2024, 12:33

Фото: istockphoto/acoblund

Портал Муниципалитеты.РФ станет мультифункциональным помощником, которым смогут пользоваться специалисты местного самоуправления.
Презентация нового проекта состоялась в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Портал является первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Функционал помощника выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, о которых они сообщили в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления.

Ключевые разделы определили, основываясь на социологических исследованиях разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». Данные цифровые инструменты окажут содействие в работе муниципальных служащих.

«Глобально это портал для коммуникации сообщества профессионалов. С его помощью муниципальные служащие могут представить свои наработки для их масштабирования. В прошлом году 25 таких предложений вошли в перечень поручений Президента России. Теперь делиться идеями и изучать опыт коллег можно на единой площадке», —сказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
Портал задуман на 715 тысяч пользователей. В их число вошли главы муниципальных образований, муниципальные служащие, депутаты, сотрудники муниципальных организаций.

Читайте также:

Путин: Местное самоуправление определяет образ страны

Депутат Красногорска стал призером премии на форуме «Малая Родина - Сила России»

7,5 тыс участников форума в Москве обсудили задачи муниципальных властей
#муниципалитеты
#россия
#общество
#власть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил адаптировать детей мигрантов для учебы в школах
17 января 2024, 12:20

Фото: istockphoto/belander

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать предложения для адаптации детей мигрантов в российских школах и других образовательных учреждениях.
Текст поручения появился на сайте Кремля.

«Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях», —сказано в сообщении.
Председатель кабмина Михаил Мишустин, глава президентской администрации Антона Вайно, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова назначены ответственным за поручение.

Предложения необходимо представить до 1 июля.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров разработать меры поддержки женщин, не состоявших в официальном браке с солдатами, которые погибли на специальной военной операции.

По поручению президента, необходимо продумать оказание помощи женщинам, не состоявших в браках с погибшими бойцами СВО, но при этом пара проживала вместе, вела общее хозяйство или в семье были дети.

Читайте также:

Путин поручил поддержать женщин, которые не состояли в браках с погибшими на СВО

Путин порекомендовал использовать ИИ при расследовании преступлений

В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей
#президент
#россия
#новости
#дети
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф