Подмосковные зоологи отправятся на поиски редкой бабочки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Аполлон — редкая бабочка, этот вид занесён в Красную книгу и Подмосковья, и России. В регионе это насекомое встречалось до 1974 года, а потом считалось исчезнувшим. Однако с 2018 года поступают регулярные сообщения о появлении аполлона. Для подтверждения этого факта будут проведены комплексные исследования», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.
По результатам исследований будет принято решение, целесообразно ли выделять какие-то территории под заповедники для сохранения этого вида, а также стоит ли разводить этих бабочке в искусственных условиях и выпускать в естественную среду.
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