Мобильные экологические лаборатории проверили воздух в 14 округах Подмосковья

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной из проб не было выявлено превышения предельно допустимой концентрации опасных элементов. При этом в одной пробе содержание сероводорода оказалось выше, чем в остальных — 0,6 ПДК м. р., но это значение находится в пределах нормы», — говорится в сообщении.
Мобильные лаборатории выезжали в Луховицы, Балашиху, Мытищи, Электросталь, Пушкинский, Ленинский, Коломну, Раменский, Одинцовский, Реутов, Подольск, Чехов, Химки и Серпухов.
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