В Подмосковье планируют догазифицировать около 3,8 тыс. СНТ

Фото: пресс-служба правительства МО
В Московской области в рамках президентской программы «Социальная газификация» планируется догазифицировать около 3,8 тыс. садоводческих товариществ. Особенности этой работы обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв с главами министерств и ведомств региона, а также городских округов, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Мы догазифицировали более 110 тысяч частных домов. Теперь новый вызов, к которому нужно подойти взвешенно – СНТ. Мы должны их газифицировать с умом. Качественная и надежная инфраструктура имеет принципиальное значение – это и электроснабжение, и такая элементарная вещь, как подъезд к дачным участкам», — сказал Андрей Воробьёв.Он подчеркнул, что для того, чтобы работа по догазификации СНТ шла эффективно, необходимо иметь чёткий алгоритм действий.
Как отметил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов, согласно новым правилам, на догазификацию могут рассчитывать СНТ, отвечающие трём критериям: они должны находиться в границах газифицированных населённых пунктов, решение об участии в программе должно быть принято на общем собрании членов СНТ и домовладение должно быть зарегистрировано.
По предварительной оценке, в программу «Социальная газификация» в Московской области попадают около 160 тысяч домовладений в 3,8 тыс. СНТ.
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Лев Каштанов