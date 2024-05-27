В Коломне около 3000 домовладений стали участниками программы «Социальная газификация»

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Более трех тысяч домовладений Коломны получили газ по программе Президента «Социальная газификация». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В городском округе Коломна в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт, 100 из которых полностью догазифицированы.
В первую очередь газ проводят жителям, имеющим право на льготные условия газификации.
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«Мособлгаз» построил более 4 тысяч километров новых газопроводов, догазифицировал 3105 населенных пунктов, что позволяет подключить к газу более 130 тысяч домов Подмосковья. На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домовладений. В 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тысяч домовладений, выполнить 20 тысяч пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — подчеркнул вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
В первую очередь газ проводят жителям, имеющим право на льготные условия газификации.
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Мира Полтева