В Подмосковье установили 95 новых светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
95 новых светофоров установили на региональных дорогах Московской области сотрудники Мосавтодора, работа ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На дорогах установили 70 светофоров типа Т-7 и 25 светофоров типа Т-1. Всего в этом году в регионе планируется установить свыше 190 новых светофоров», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что места установки светофоров определяются на основании информации об аварийности и трафике на том или ином участке дороги.
В министерстве объяснили, что светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрестках для направления потоков автомобилей, а светофоры типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета ставят у нерегулируемых пешеходных переходов для привлечения внимания водителей.
Всего на региональных дорогах Московской области с 2019 по 2023 гг. установили свыше 1.1 тыс. светофоров.
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