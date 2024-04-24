В Подмосковье подготовили девять уникальных площадок для «Диктанта Победы»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Московской области подготовили площадки для написания «Диктанта Победы», в том числе девять уникальных, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Патриотическая акция пройдёт 26 апреля.
Тест можно написать онлайн на сайте. Также проверить знания о Великой Отечественной войне можно будет более чем на 27 тысячах офлайн-площадках по всему миру. Некоторые будут находиться в необычных местах.
Помимо этого, уникальными площадками в этом году станут Российский университет кооперации, региональное отделение Росгвардии и аэропорт Шереметьево.
Ранее зампред Мособлдумы Олег Рожнов рассказал «Радио 1», что в этом году «Диктант Победы» в Подмосковье напишут почти на 1200 площадках.
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«Подмосковное отделение «Единой России» подготовило девять уникальных площадок. В этом году в их число вернётся Перемиловская высота. Также диктант будут писать в Музее памяти Зои Космодемьянской, в Партизанской деревне парка «Патриот», в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», Военно-Техническом музее в Черноголовке, Музее «Бородино», – рассказал Брынцалов.
Помимо этого, уникальными площадками в этом году станут Российский университет кооперации, региональное отделение Росгвардии и аэропорт Шереметьево.
Ранее зампред Мособлдумы Олег Рожнов рассказал «Радио 1», что в этом году «Диктант Победы» в Подмосковье напишут почти на 1200 площадках.
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Лора Луганская