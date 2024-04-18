Депутат Рожнов рассказал, как в этом году в Подмосковье пройдёт «Диктант Победы»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
26 апреля «Диктант Победы» в Подмосковье напишут почти на 1200 площадках.
Об этом «Радио 1» сообщил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. Нынешняя акция будет шестой. Впервые её провели в 2019 году.
В этом году акция состоится в 58 странах мира.
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«В Подмосковье местом проведения станут 1188 площадок, расположенных в школах, музеях и библиотеках. На сайте акции можно найти ближайшую к себе площадку, записаться, прийти и принять участие. Если такой возможности нет, можно поучаствовать онлайн. К тому же, насколько мне известно, в этом году акцию поддерживают девять авиакомпаний и 11 аэропортов», – рассказал региональный депутат.
В этом году акция состоится в 58 странах мира.
«В ней можно будет принять участие очно на 26 тысячах площадок, которые будут находиться именно за рубежом. Это позволит нашим соотечественникам, да и просто людям, знающим русский язык, прийти и поучаствовать в этой интересной истории», – добавил собеседник «Радио 1».Начнётся акция 26 апреля в полдень, рассказал Рожнов, который участвовал в диктанте все эти годы.
«В этом году, насколько мне известно, темы будут посвящены полному освобождению Ленинграда от блокады, освобождению Крыма и Белоруссии, ряду других важных событий. В диктанте предусмотрено 25 самых разных вопросов. Это вопросы и с вариантами ответов, и с отрывками из произведений, и с фотосюжетами, где нужно проявить свои знания», – поделился зампред Мособлдумы.Он добавил, что необычных площадок – девять. Это Музейный комплекс «Зоя», военно-технический музей, музей Новый Иерусалим, партизанская деревня в парке «Патриот», Бородинский музей и другие места. В этом году в число самых ярких точек возвращается Перемиловская высота. Во все эти точки может прийти каждый – нужно просто зарегистрироваться, так как каждая площадка вмещает 40-50 человек.
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Лора Луганская