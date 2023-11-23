В Подмосковье подготовили к зиме 160 тыс км электросетей и 43 тыс трансформаторных подстанций

Фото: Минэнерго МО
Перед властями Подмосковья стоит задача снизить риски нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья предстоящей зимой. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин, выступая в Мособлдуме с докладом о готовности Московской области к осенне-зимнему периоду.
«Особое внимание уделяется населённым пунктам, где в последнее время зафиксирован резкий прирост жителей, и, как следствие, увеличение нагрузки на электросети. За последние два года за счёт программ по повышению надёжности электроснабжения потребителей аварийность в проблемных городских округах снизилась в среднем на 15-20%. И это при том, что численность населения увеличилась на 25%, а потребление электричества в прошлом году стало больше на 9%», – сказал Самарин.По его словам, в Подмосковье к отопительному сезону подготовили 160 тыс км сетей электроснабжения и 43 тыс трансформаторных подстанций.
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Лора Луганская