В Подмосковье подготовили к зиме 160 тыс км электросетей и 43 тыс трансформаторных подстанций

Перед властями Подмосковья стоит задача снизить риски нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья предстоящей зимой. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин, выступая в Мособлдуме с докладом о готовности Московской области к осенне-зимнему периоду.