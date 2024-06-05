В Подмосковье появится тематический парк отдыха «Физтехлэнд»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Отель для студентов и аспирантов и прилегающий к нему тематический парк отдыха «Физтехлэнд» построят в городском округе Долгопрудный, соглашение об этом подписало правительство Московской области с компанией «Физтехлэнд» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Компания построит современный комплекс, в который будут входить отель и тематический парк для отдыха. Инвестиции в проект составят более полутора миллиардов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Реализовать проект планируется в две очереди. Первая очередь должна быть запущена в эксплантацию в четвёртом квартале 2026 года, вторая — до 2030 года.
В гостинице смогут жить ученики школьники Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и студенты МФТИ, а также аспиранты, преподаватели и специалисты, приезжающие для повышения квалификации. В отеле предусмотрено 200 стандартных номеров, 12 номеров класса «полулюкс» и шесть номеров люкс семейного типа.
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Лев Каштанов