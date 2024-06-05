В Подмосковье появится тематический парк отдыха «Физтехлэнд»

Отель для студентов и аспирантов и прилегающий к нему тематический парк отдыха «Физтехлэнд» построят в городском округе Долгопрудный, соглашение об этом подписало правительство Московской области с компанией «Физтехлэнд» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.