Квартиры получили более 300 дольщиков раменского ЖК-долгостроя «Берёзовая роща»

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Более 300 дольщиков проблемного жилого комплекса «Берёзовая роща» в Раменском городском округе уже получили ключи от долгожданных квартир, оформление передачи недвижимости собственникам продолжается, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили 337 дольщиков», — уточняется в сообщении.В министерстве напомнили, что жилой комплекс «Берёзовая роща», состоящий из 14 домов, компания-застройщик «Земля Московии» должна была сдать в эксплуатацию в 2014 году. Однако своих обязательств не выполнила. Работы по достройке ЖК были возобновлены в 2022 году при помощи подмосковного Фонда защиты прав участников долевого строительства. Сейчас все дома построены, введены в эксплуатацию и получили кадастровые номера.
Читайте также:
Строительная готовность школы на 2 тысячи учеников в Котельниках достигла 60%
В Богородском округе построят здание под производство со складами
В Подмосковье уточнили правила согласования архитектурного облика новостроек
Лев Каштанов