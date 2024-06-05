В подмосковном ЖК «Резиденция Сколково» стартует строительство двух домов

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Два девятиэтажных корпуса почти на 500 квартир с подземным паркингом и кладовыми начинают строить в жилом комплексе «Резиденция Сколково», расположенном в центре посёлка Заречье Одинцовского городского округа, извещение о начале работ поступило в Главное управление строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Стартуют работы по возведению корпуса 2.1 на 215 квартир и корпуса 2.2 на 256 квартир, суммарная площадь двух корпусов оставит 5,8 тысяч квадратных метров. В корпусах предусмотрен поземный паркинг, колясочные и кладовые, а также коммерческие помещения с отдельным входом», — говорится в сообщении.Завершить строительство двух домов планируется во втором квартале 2027 года. Всего в составе жилого комплекса заявлено двенадцать корпусов.
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Лев Каштанов