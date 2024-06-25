В Подмосковье при сортировке мусора нашли золотой ключ и раритетный приёмник

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Трехпрограммный советский радиоприёмник и ключницу «Золотой ключик на удачу» обнаружили на сортировочной ленте в одном из подмосковных комплексов по переработке отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Недавно был найден знаменитый трехпрограммник — радиоприемник, который был популярен в домах 30 лет назад. Этот экспонат отличался от других отечественных моделей наличием ЖК-дисплея для отображения времени. Также на сортировке была обнаружена ключница «Золотой ключик на удачу», — говорится в сообщении.
Оба предмета стали экспонатами в филиалах музея «Культурный слой». Все предметы, собранные в этом музее, были когда-то выброшены их владельцами, однако внимание работников и грамотная система сортировки помогла спасти эти предметы от уничтожения. Некоторые из этих вещей немало стоят, а некоторые обладают исторической ценностью.
Филиалы музеев «Культурный слой» расположены в КПО «Нева» в Солнечногорске и КПО «Восток» в Егорьевске.
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