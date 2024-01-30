В Подмосковье привели в порядок около 290 контейнерных площадок

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«На прошлой неделе было устранено 288 навалов на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Сейчас в работе ещё 44 локации, которые необходимо привести в порядок», — цитируются в сообщении слова главы надзорного ведомства Светланы Аиповой.Наибольший объём работ выполнили в Егорьевске: там за неделю привели в порядок 39 контейнерных площадок, второе место по этому показателю занял Зарайск, где убрали навалы мусора на 26 локациях, на третьем месте Истра (убрано 23 контейнерных площадки). В пятёрку вошли также Ленинский округ (расчищена 21 площадка) и Чехов (16 площадок).
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