В Подмосковье последствия снегопадов устраняют свыше 1600 единиц техники

Фото: ГУСТ МО
«Сегодня на территории области с капризами погоды борются более 19 тысяч специалистов вместе с дополнительно привлеченными людьми, также применяют роторы, чтобы очистить покрытия до твердого основания. На линиях работают более 1 600 единиц уборочной техники. Тракторы прометают основной ход внутриквартальных проездов и прилегающие к контейнерным площадкам зоны, чтобы мусоровозы и экстренные службы могли свободно проехать. Погрузчики, минипогрузчики, а также самосвалы помогают с вывозом снега», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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