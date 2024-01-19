В Подмосковье за ночь очистили от снега 12 тыс км дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 12 тысяч километров дорог очистили от снега в Московской области в ночь на 19 января, работы проводились в усиленном режиме из-за сильного снегопада, накрывшего столичный регион, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«За ночь в Подмосковье выпало до 5 см снега, дорожные службы были переведены на усиленный режим работы. На ночное дежурство вышли более 1,4 тыс. дорожных рабочих и около 600 единиц спецтехники», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что ликвидация последствий снегопада в регионе продолжается, и предупредил, что и-за непростой ситуации на дорогах общественный транспорт следует по фактическому расписанию.
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Лев Каштанов