В Подмосковье прошел патриотический автопробег в честь 80-летия Великой Победы

Фото: пресс-служба правительства МО
В Подмосковье состоялся патриотический автопробег под названием «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы». Мероприятие стартовало у Дома Правительства Московской области.
По информации пресс-службы правительства МО, в акции приняли участие мотоциклисты из отделений клуба «Ночные волки» в Дмитрове, Талдоме, Истре и Красногорске. Организаторами выступили Совет ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Аппарат Московской областной Думы, при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона.
Председатель Совета ветеранов Виталий Павличенко подчеркнул, что в Московской области во время войны 27 районов подверглись временной оккупации, из которых 17 были полностью оккупированы. Он отметил, что нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Павличенко также добавил, что такие мероприятия, как автопробег, служат данью памяти тем, кто защищал Родину.
Павличенко указал на важность участия четырех поколений наследников Победы в акции, подчеркивая, что все, независимо от возраста, должны знать и уважать историю своих предков. Он также выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву, Министерству информации и молодежной политики, а также Мособлдуме за поддержку патриотических проектов, назвав это важной работой.
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Фото: пресс-служба правительства МО
«В следующем году вся страна будет праздновать важную дату — 80-летие Великой Победы. В честь этого проходит много торжественных памятных мероприятий разных форматов. Участники сегодняшнего патриотического автопробега поделились на две колонны и направились к мемориальным комплексам в подмосковных городах — посетили «Парк Победы» и «Рубеж Славы» в Истре, Мемориал 9-й Гвардейской дивизии «Рубеж обороны Москвы» в Красногорске, мемориальный комплекс «Героям-Панфиловцам в Волоколамске. Финальной точкой акции стал памятник «Юным Героям-Партизанам» в Волоколамске. На каждой остановке активисты организовали торжественный митинг и возложили цветы в память о подвиге советских солдат. Радостно видеть, как к подобным мероприятиям активно присоединяются дети и молодежь. Спасибо всем участникам за неравнодушие, активную жизненную позицию, за любовь к Родине, к нашему Подмосковью!» — сообщила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.Общественная организация ветеранов Администрации Губернатора Московской области и Аппарата Московской областной Думы была основана в 1987 году. Одним из ключевых направлений её работы является патриотическое воспитание детей и молодежи. В рамках этой деятельности проводятся встречи с ветеранами, а также различные мероприятия и акции, направленные на сохранение памяти о героических подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны.
Фото: пресс-служба правительства МО
Председатель Совета ветеранов Виталий Павличенко подчеркнул, что в Московской области во время войны 27 районов подверглись временной оккупации, из которых 17 были полностью оккупированы. Он отметил, что нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Павличенко также добавил, что такие мероприятия, как автопробег, служат данью памяти тем, кто защищал Родину.
Павличенко указал на важность участия четырех поколений наследников Победы в акции, подчеркивая, что все, независимо от возраста, должны знать и уважать историю своих предков. Он также выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву, Министерству информации и молодежной политики, а также Мособлдуме за поддержку патриотических проектов, назвав это важной работой.
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Анастасия Хохлова