Здоровье в парках Московской области уже проверили более 10 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В прошедшие выходные более 420 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках региона. Выездные бригады врачей работали в 24 муниципалитетах, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Продолжаем акцию «Проверь свое здоровье в парке». За минувшие выходные профосмотры прошли 426 человек, а с начала лета – более 10,2 тыс. Кроме того, за выходные 441 человек прошел вакцинацию от гриппа», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Как напомнили в министерстве, результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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