В Истре будут производить лечебное питание для пациентов с редкими заболеваниями

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В городском округе Истра появится производство лечебного питания для пациентов с орфанными заболеваниями. Разрешение на реконструкцию завода получило предприятие «Инфаприм», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Предприятие построит новые производственные мощности, обеспечит инженерную инфраструктуру и приобретёт современное оборудование для производства энтерального питания.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области запуск нового завода назвали значимым событием для сферы здравоохранения. Там отметили, что это поможет удовлетворить спрос на эту продукцию в регионе.
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«Реализация проекта позволит привлечь около 4 млрд рублей инвестиций и создать более 50 новых рабочих мест. Завершить работы рассчитывают во II квартале 2026 года. А на полную мощность завод запустят в IV квартале. Для реализации проекта компании предоставили льготный инвестиционный кредит», - рассказали в ведомстве.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области запуск нового завода назвали значимым событием для сферы здравоохранения. Там отметили, что это поможет удовлетворить спрос на эту продукцию в регионе.
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Лора Луганская