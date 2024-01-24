В Подмосковье прошел всероссийский семинар для воспитателей детских садов

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«Этот семинар-практикум важное и значимое событие для дошкольного сообщества России. Сегодня особое значение имеет понимание того, что именно семья занимает центральную ведущую роль в формировании личности ребёнка», — подчеркнула спикер семинара Вероника Абысова.
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