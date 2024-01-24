В Подмосковье прошел всероссийский семинар для воспитателей детских садов

Юные баскетболисты из ДНР получили подарки из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Новогодние подарки получили Воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы «Фаворит» города Макеевка.

«Спортсменам подарили экипировку, спортивные рюкзаки, мячи с автографами игроков молодёжной команды «ЦСП-Химки-2» и открытки с новогодними пожеланиями. Мяч с автографами ребята отделения баскетбола спортшколы «Фаворит» поставили в импровизированный музей, чтобы сберечь памятные подписи», — поделились в министерстве.





Стоит отметить, что перед Новым годом Центр спортивной подготовки Подмосковья была организована встреча с представителями Межрегионального Баскетбольного союза Донбасса, где и передали подарки для начинающих спортсменов.