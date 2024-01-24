Ждавшие с 2015 года квартир дольщики ЖК в Мытищах начали получать ключи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
«Долгожданное новоселье отметят 85 семей. Сейчас идёт подписание документов и приёмка жилья», – отметили в министерстве.ЖК «Диалект» более чем на 320 квартир возводился с 2015 года. Строительство не раз приостанавливалось, и 2021 году застройщика признали банкротом. В 2022-м после передачи объекта Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области стройка возобновилась.
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