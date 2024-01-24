В Подмосковье собрали еще 500 кг вторсырья в рамках акции «Добрые крышечки»

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Много крышечек удалось собрать в общедоступных пунктах приёма, расположенных в торговых центрах Чехова и Подольска, а также в офисах регоператора «МСК-НТ» и в Чеховской городской библиотеке. Кроме того, много крышечек собрали юные волонтёры — ученики школы №1 в Пущине, школы №16 в Подольске и школ №№3 и 9 в Чехове, а также воспитанники детских садов», — говорится в сообщении.
Акция «Добрые крышечки» проводится в Московской области уже несколько лет. Средства, вырученные за собранное вторсырьё, направляют на помощь детям с особенностями развития.
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2600 литров «добрых крышечек» было собрано в рамках благотворительной акции