В Подмосковье прошли учения по отработке действий при ликвидации последствий ДТП

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по отработке действий при ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

20 июня в городском округе Серебряные Пруды прошли тактико-специальные учения. Целью мероприятия является отработка действия спасателей при ликвидации последствий ДТП. Учения прошли совместно с сотрудниками ОМВД и ГИБДД, а также с подстанцией скорой помощи.





По легенде учений, произошел ДТП между двумя автомобилями на участке автодороги между посёлками Серебряные Пруды и Успенский. Один из водителей получил травмы различной степени тяжести.









«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования открыли дверь автомобиля. Затем спасатели зафиксировали мужчину на жёстких носилках и аккуратно перенесли его в машину скорой медицинской помощи. Кроме того, дежурный караул ликвидировал условный разлив горюче-смазочных материалов с дорожного покрытия», — рассказал начальник ПСЧ-207 Евгений Садофьев.





Участники тактико-специального учения продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку и слаженность в работе при реагировании на дорожно-транспортное происшествие.