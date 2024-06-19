Из горящей квартиры в Солнечногорске спасли пенсионерку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
74-ленюю женщину вынесли из загоревшегося многоквартирного дома в Солнечногорском округе работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место пожарные немедленно приступили к тушению, параллельно они провели поиск пострадавших, в ходе которого обнаружили находящуюся без сознания 74-летнюю женщину», — говорится в сообщении.Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали с признаками отравления угарным газом.
Пожар удалось оперативно потушить.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса вытащили автомобиль, застрявший в поле в городском округе Луховицы.
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