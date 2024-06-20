Подмосковный спасатель вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку

Спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» во время своего отпуска вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

19 июня в районе деревни Барканово Сергиево-Посадского городского округа спасатель 233-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» помог выбраться из леса заблудившейся девочке.





Вчером в службу спасения «Система-112» позвонила 15-летняя девочка. Она отправилась на прогулку в лес, надеясь на навигатор в телефоне. Однако батарея телефона быстро разрядилась, и девочка запаниковала, не зная, как выйти из леса. Тем не менее, она смогла взять себя в руки и позвонила спасателям до того, как телефон полностью разрядился.









«Спасатели ПСЧ-233 выехали в район поиска. К ним присоединился их коллега Александр Дулов, который в это время был в отпуске, но, увидев сообщение о потерявшейся девочке в рабочем чате, решил помочь. Специалисты дежурной смены на служебной машине начали прочёсывать лес, работая на отклик. В это же время спасатель Дулов на личном квадроцикле отправился вглубь леса», — поделился замначальника Сергей Шумов.





Спустя 45 минут мужчина нашёл девочку и благополучно вывез её из леса на своём квадроцикле. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.