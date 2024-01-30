В Подмосковье проведут около 140 акций по сбору и утилизации электроники

Фото: пресс-служба Минимущества МО
«Грамотная утилизация электроники предотвращается загрязнение окружающей среды. Кроме того, из электронной техники в ходе переработки извлекают полезные материалы, которые можно использовать заново», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.Мероприятия будут проводиться под эгидой экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. В рамках этой программы на переработку в Московской области безвозмездно принимают любую технику, включая медицинские приборы, офисное и бытовое оборудование и даже электрические и электронные игрушки.
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