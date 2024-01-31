В Подмосковье проведут зооэкспедицию по поиску тарантула

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Паука редкого вида — тарантула южнорусского — попытаются отыскать зоологи на территории Московской области, специальные экспедиции планируется провести в текущем году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Тарантул южнорусский внесён в Красную книгу Московской области. На территории региона этот вид последний раз встречали в 1994 году. Исследование позволит определить, водятся ли ещё в Подмосковье такие пауки», — отметил глава Минэкологи региона Тихон Фирсов.Южнорусский тарантул достигает в длину 5 сантиметров. Для людей этот вид опасности не представляет. Ранее тарантул встречался в Луховицах, Шатуре, Зарайске и Серебряных Прудах.
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