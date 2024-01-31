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В Подмосковье проведут зооэкспедицию по поиску тарантула

31 января 2024, 15:57
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Паука редкого вида — тарантула южнорусского — попытаются отыскать зоологи на территории Московской области, специальные экспедиции планируется провести в текущем году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«Тарантул южнорусский внесён в Красную книгу Московской области. На территории региона этот вид последний раз встречали в 1994 году. Исследование позволит определить, водятся ли ещё в Подмосковье такие пауки», — отметил глава Минэкологи региона Тихон Фирсов.
Южнорусский тарантул достигает в длину 5 сантиметров. Для людей этот вид опасности не представляет. Ранее тарантул встречался в Луховицах, Шатуре, Зарайске и Серебряных Прудах.

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#подмосковье
#московская область
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Ремонт школы в ЗАТО Восход стартует в январе следующего года
31 января 2024, 17:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В закрытом административно-территориальном образовании Восход проведут капитальный ремонт школы. Об этом глава муниципалитета Елена Филатова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Здание, в котором располагается школа, построено в 1965 году и уже не отвечает современным требованиям. Важно, чтобы дети учились в комфортных условиях. Работы стартуют в январе следующего года.
«Это единственная ваша школа. Понятно, что и мамы, и детки хотят, чтобы она была в порядке. Мы ставим школу в нашу программу и приступаем к работам в январе следующего года. Вам за оставшееся время нужно сделать всю проектную документацию и очень внимательно посмотреть, где будут учиться дети на период капремонта», – сказал Воробьёв.
По словам Филатовой, этот вопрос уже решён. Классы с первого по четвёртый временно будут обучаться в здании детсада, а старшие и средние – в Доме культуры. Ремонт планируют провести оперативно, чтобы с 1 сентября 2025 года дети пошли учиться уже в обновленную школу.

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#андрей воробьёв
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#зато
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#московская область
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В ЗАТО Восход в этом году модернизируют старые коммунальные сети
31 января 2024, 16:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в ЗАТО Восход планируют провести реконструкцию коммунальных инженерных сетей, износ которых достигает 80%. Об этом глава муниципалитета Елена Филатова доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Сейчас одна из приоритетных задач – модернизация системы ЖКХ. Минувшим летом в ЗАТО провели ремонт оборудования котельной. План на этот год – реконструировать инженерные сети, износ которых достигает 80%», – сказала Филатова в ходе встречи с главой региона.
Она назвала тему ЖКХ очень важной и чувствительной, особенно в связи с экстремальными морозами, с которыми региона столкнулся в этом году.
«К счастью, мы благополучно прошли холода. В этом году мы поменяем 3,4 км сетей теплоснабжения, более 10 км водоснабжения и водоотведения. В 2024-м планируем также установить индивидуальные тепловые пункты. Предстоит большая работа», – отметила глава муниципалитета.
Она добавила, что в 2025-2026 годах в ЗАТО проведут ремонт очистных сооружений.

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#модернизация
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В Подмосковье с начала года привели в порядок более 2,3 тыс подъездов по запросам жителей
31 января 2024, 16:28

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 2,3 тыс. запросов на уборку подъездов поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области с начала года, все заявки отработали управляющие компании, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.
«С начала года в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде» поступило 2373 заявки. В настоящее время все заявки отработаны, подъезды убраны», — отмечается в сообщении.
Больше всего заявок по этой категории поступило от жителей Химок — 222. Второе место занял Подольск со 175 заявками. На третьем месте Балашиха, где требование убрать подъезд отправили 167 жителей. Четвёртое место занял Красногорск: оттуда пришло 150 заявок, пятое — Люберцы (132 заявки). Больше ста заявок поступило также от жителей Королёва и Ленинского.

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В ЗАТО Восход отремонтировали все многоквартирные дома 1960-х годов постройки
31 января 2024, 16:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За последние годы бюджет ЗАТО Восход вырос в 2,5 раза, что позволило осуществить значимые перемены. Так, проведён ремонт девяти многоквартирных домов 1960-х годов постройки, доложила глава закрытого административно-территориального образования Елена Филатова губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Мы отремонтировали все девять наших многоквартирных домов, построенных ещё в 1960-х годах – утеплили фасады, заменили коммуникации, привели в порядок подъезды и дворы. Кроме того, обновили дом культуры. Сегодня там работают шесть клубных формирований, которые посещают 240 детей. Там же проходят занятия клуба «Активное долголетие». Кроме того, мы сделали бесплатный тренажёрный зал, открыли секцию каратэ и филиал музыкальной школы», – рассказала Филатова.
Ранее Воробьёв поддержал решение Филатовой участвовать в новом конкурсе на должность главы ЗАТО. Она руководит муниципалитетом уже пять лет.

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#подмосковье
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«Радио 1» вошло в топ-15 по количеству подписчиков в «Дзене»
31 января 2024, 16:15

Фото: iStock/DedMityay

«Радио 1» заняло 14е место по количеству подписчиков на платформе «Дзен», об этом свидетельствуют данные, которые собрала исследовательская группа ЦРНМ «Новые русские медиа».
По результатам за январь 2024 года, «Радио 1» занимает 14е место по количеству подписчиков среди радиостанций, которые публикуют свой контент на онлайн-платформе. При этом, «Радио 1» вырвало почётное третье место по показателю прироста подписчиков, набрав 2600 новых пользователей за прошедший месяц.

Как отметили аналитики, лидирующие позиции в рейтинге занимают информационные станции, такие как «Радио КП» и BFM. Однако, значительный прирост подписчиков заметен и у разговорных радиостанций, таких как «Радио 1» и «Говорит Москва».

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Автовладельцев призвали правильно парковаться для своевременного вывоза отходов
31 января 2024, 16:09

Фото: iStock/Nadya So

В региональном операторе по обращению с ТКО ООО «Хартия» призвали автовладельцев не парковать свои автомобили в узких дворовых проездах и возле контейнерных площадок для ТКО для своевременного вывоза мусора.
«Такая парковка делает невозможной выкат баков с отходами и проезд мусоровозов. Помните, что соблюдение правил парковки и утвержденного порядка накопления твердых коммунальных отходов – гарантия своевременного вывоза ТКО и чистоты в ваших дворах», - пояснили в компании.

При этом отмечается, что зимой обстановка во дворах осложняется в связи с выпавшим снегом, что становится причиной отсутствия подъездных путей для мусоровозов к контейнерным площадкам. Таким образом, автолюбителей призвали учитывать данные особенности при парковке машин.
В сообщении регионального оператора объяснили, что при отсутствии проезда экипаж вынужден приехать на место второй раз, что приводит к нарушению графика. Кроме того, автомобилистам напомнили, что за парковку перед контейнерными площадками предусмотрены штрафы, при этом в некоторых случаях возможна даже эвакуация авто.

«Если вы стали свидетелем такой неправильной парковки, мешающей работе мусоровоза, направляйте ваше обращение с помощью мобильного приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор»», - рассказали в компании.

Также там призвали автовладельцев не нарушать правила парковки и оставлять место для проезда крупногабаритного транспорта и доступа.

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#штрафы
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Воробьёв поддержал планы главы ЗАТО Восход Филатовой вновь претендовать на эту должность
31 января 2024, 15:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поддержал решение главы закрытого административно-территориального образования Восход Елены Филатовой участвовать в новом конкурсе на эту должность. Она руководит муниципалитетом уже пять лет.
«У вас заканчивается срок исполнения обязанностей. Знаю, что вы очень любите свой посёлок. Поэтому, если готовы работать дальше, мы вас поддерживаем. У любой территории есть особенности, перед каждой стоят свои вызовы – будь то полумиллионный муниципалитет или совсем маленький, как ваш. Наша задача – обеспечивать перемены везде. Мы с вами посещали дом культуры, отремонтированную амбулаторию, и было очень приятно видеть перемены», – напомнил Воробьёв.
Филатова поблагодарила за доверие и заверила, что готова продолжить работу в команде губернатора.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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В МВД прокомментировали информацию о проверке певца SHAMAN на ЛГБТ*-пропаганду
В МВД опровергли данные о проверке певца SHAMAN на ЛГБТ*-пропаганду
31 января 2024, 15:53

Фото: iStock/???? ??????

Официальный председатель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о проведении проверки на ЛГБТ*-пропаганду в отношении певца SHAMAN. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По словам представительницы ведомства, полиция не имеет вопросов ни к самому певцу Ярославу Дронову, ни к его творчеству.

Ранее в интернете распространилась информация о том, что МВД России приступило к проведению проверки на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих певцом SHAMAN.

До этого SHAMAN уличили в отсылках к Алексею Навальному** в новой песне. Однако певец полностью опроверг эту информацию, назвав домыслы чушью.

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
**признан террористом и экстремистом
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#проверка
#лгбт
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В Подмосковье отремонтировали 90 мусоровозов
31 января 2024, 15:42

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

90 мусоровозов отремонтировали в Московской области за период с 15 по 25 января в рамках запущенной в регионе масштабной кампании по приведению в порядок спецтехники для вывоза коммунальных отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Уже отремонтировано 90 машин. До конца марта техобслуживание пройдут ещё 265 мусоровозов: 143 из них приведут в порядок в феврале, 122 — в первый месяц весны», — отмечается в сообщении.
Ремонт проводится силами областного Минтранса, регионального оператора по вывозу мусора «Эколайф» и Рошальского индустриального парка. Кампания по обновлению техники позволит вывести на линии больше мусоровозов, чтобы решить проблемы с мусорными навалами. Соотвествующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#подмосковье
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