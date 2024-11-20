В Подмосковье провели более 180 мероприятий по оптимизации дорожного движения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 180 локальных мероприятий, направленных на оптимизацию движения и уменьшение заторов на дорогах, провели в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для того, чтобы улучшить движение транспорта., мы проводим долгосрочные и оперативные мероприятия как на региональных, так и муниципальных дорогах. С начала этого года реализовано уже 182 локальных изменения: на 52 больше, чем изначально планировалось», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что большинство мероприятий связано с перенастройкой и модернизацией светофоров: такие работы провели на 150 объектах. Кроме того, в 32 местах было реорганизовано движение. Работы по оптимизации продолжаются.
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Лев Каштанов