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Расписание электричек четырёх направлений изменится в ближайшие выходные

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, МЦД-4 и Киевском, Горьковском, Рижском и Курском направлениях, изменится с вечера пятницы, 22 ноября, до конца воскресенья, 24 ноября, из-за работ на станциях Железнодорожная и Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на РЖД.
«На станции Царицыно работы будут проводить с двух часов ночи 23 ноября до двух часов ночи 25 ноября и по тому же расписанию с 30 ноября по 2 декабря. На станции Железнодорожная технологические «окна» назначены на период с 23:40 22 ноября до 23:40 24 ноября», — говорится в сообщении.
В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длин маршрута и количество остановок. Несколько пригородных поездов временно отменят.



Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на информационных табло на станциях и вокзалах или онлайн — через сайт РЖД либо мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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#подмосковье
Ветерана Каширской ГРЭС поздравили с 80-летием
19 ноября 2024, 15:51

Анатолию Дмитриевичу Шестопалову, отработавшему почти всю свою трудовую жизнь на Каширской ГРЭС слесарем по ремонту и наладке турбинного оборудования, исполнилось 80 лет, с юбилеем его поздравил председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Спасибо за ваш пример трудовой доблести! Крепкого здоровья вам, Анатолий Дмитриевич, бодрости духа, внимания и заботы близких!» — сказал юбиляру Сергей Буров.
Он также вручил юбиляру памятные подарки и поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьёва, главы городского округа Кашира Михаила Шувалова и от муниципальных депутатов.

В администрации округа отметили, что забота и внимание к пожилым жителям Каширы, создание для них максимально комфортных условий является основой социальной политики муниципалитета.

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Генпрокурор Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров
«Ъ»: генпрокурор России Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров
19 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ». Приказы подписали, как утверждается, в отношении глав трех окружных прокуратур, а также некоторых районных.
По информации «Ъ», все отставки связаны с ротацией кадров, снятых с должностей прокуроров собираются назначить на аналогичные посты. К примеру, на должность прокурора Москвы, заявляет издание, сенаторы поддержали кандидатуру Максима Жукова из Твери.

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#рабочие места
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В Подмосковье камеры распознали 7 тыс. нарушителей на ж/д переходах
19 ноября 2024, 14:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 7 тысяч нарушителей правил перехода через железнодорожные пути зафиксировали видеокамеры на станциях в Московской области за десять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В Подмосковье рядом с железнодорожными станциями и пешеходными переходами через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц. С начала года эти камеры зафиксировали около семи тысяч нарушителей правил безопасного перехода», — сказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что видеокамеры помогают снизить число нарушений, которые чреваты травмами.

Благодаря системе распознавания лиц на нарушителя составляется протокол за административное нарушение и выписывается штраф. Больше всего таких камер установлено в районе железных дорог в Пушкинском, Раменском и Одинцовском округах.

Специалисты областного Минтранса призывают гостей и жителей Подмосковья быть внимательными на объектах железнодорожной инфраструктуры, не отвлекаться на гаджеты, снимать наушники и использовать только легальные переходы через пути.

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#подмосковье
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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,4 тыс. ям
19 ноября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 2,4 тыс. дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах было заделано более тысячи ям. Самый большой объём ремонтных работ провели в девяти городских округах: Щёлкове, Дмитровском, Долгопрудном, Талдомском, Лобне, Дубне, Пушкинском, Мытищах и Королёве», — говорится в сообщении.
На муниципальных дорогах за указанный период устранили свыше 1.3 тыс. ям. Больше всего — в городских округах Талдомский, Домодедово, Химки и Подольск.

В министерстве отметили, что ямочный ремонт на подмосковных дорогах проводится ежедневно круглый год, все данные об этом вносятся в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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У деревни Мансурово открыли движение по временному мосту через Молодильню
19 ноября 2024, 13:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение транспорта открыли на временному мосту через реку Молодильню у деревни Мансурово в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Временный мост возведён на время капитального ремонта основного моста, который планируется завершить в четвёртом квартале 2025 года», — сказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Временный мост позволит жителям близлежащих деревень быстрее и комфортнее доезжать до Новорижского шоссе.

Основной двухполосный мост был построен 1970 году. В ходе работ его полностью демонтируют и возведут новые опоры, пролётное строение, устроят новое мостовое полотно, полностью заменят системы водоотведения и дренажа, а также насыпи и укрепления.

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Стилист назвала модные образы на Новый год 2025 для мужчин
Стилист Скороходова перечислила мужские трендовые образы на новогодние праздники
19 ноября 2024, 12:46

Фото: iStock/vadimguzhva

Зима стремительно наступает, а это значит, что подготовка к новогодним праздникам все ближе и ближе.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про мужские тренды 2025 года и посоветовала образы на новогодний корпоратив или вечеринку.

«При выборе мужского образа для встречи нового года я рекомендую отойти от напускной строгости в сторону особой торжественности, то есть заменить привычные цветовые сочетания (белые и черный, синий и белый) на бордовое, вишневое, шоколадное, стальное, серое или изумрудное», — поделилась эксперт.

Она добавила, что особое внимание стоит обратить материалу — например, твид или бархат добавят не только торжественности, но и статусности наряду.
Также собеседница рассказала о разных образах на все случаи жизни.

для привлечения внимания: самые смелые мужчины могут попробовать примерить экстравагантные образы. Например, надеть пиджак из твида либо бархата вместе с брюками чинос или джинсами со вставками с пайетками.

для комфорта и удобства: например, выбрать яркого цвета кардиган или рубашку и сочетать их с брюками или джинсами в классических оттенках. Такой образ всегда можно дополнить акцентным аксессуаром: галстуком, запонками, подтяжками.

для быстрой смены локации: самые занятые мужчины, которые буквально после празднования Нового года уже прыгнут в поезд или в самолет и улетят дальше по делам, могут присмотреться к стилю «смарт-кэжуал»: например, клубный пиджак надеть вместе с джинсами и удобными мокасинами. В таком случае стоит отдавать предпочтение строгим, четким цветам чистого тона: черный, серый, коричневый, изумрудный, сапфировый.

Анна Скороходова напомнила, что аксессуары в мужском образе тоже важны.

«Например, не стоит забывать про бабочку или галстук. Кстати, галстук можно не завязывать классическим узлом, а просто перекинуть и завязать на обычные узлы, таким образом добавив небрежности и расслабленности», — поделилась стилист.

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В Подмосковье переименовали восемь ж/д станций
19 ноября 2024, 12:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восемь расположенных в Подмосковье станций на Казанском. Рижском, Ярославском и Белорусском направлениях Московской железной дороги получили новые названия, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«На Казанском направлении платформу 32 км переименовали в Беззубово, остановочный пункт 95 км — в Беливо, а остановочный пункт 73 км теперь Смолево. На Ярославском направлении остановочный пункт 64 км стал станцией Лесная. А на Рижском направлении остановку 49 км переименовали в Подмосковные дачи, а остановочный пункт 141 км теперь Москвич», — говорится в сообщении.
Кроме того, были переименованы два остановочных пункта на Белорусском направлении: 109 км теперь станция Платовская, а 144 км — Корытово.

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#подмосковье
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Более 200 учеников из Московской области присоединились к движению «Орлята России»
19 ноября 2024, 12:39

Фото: Министерство образования Московской области

Во Дворце культуры городского округа Власиха состоялось торжественное посвящение 214 учеников школы имени А. С. Попова в ряды движения «Орлята России»,сообщает Министерство образования Московской области.
«Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в мир дружбы и возможностей, в котором их ждёт много нового, познавательного, интересного и полезного», — сказал Региональный координатор проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» Святослав Громов.
Проект «Орлята России» был основан в 2021 году по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. За три года в нём поучаствовали уже более трёх миллионов школьников и их родителей.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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#подмосковье
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Представители Подмосковья победили на всероссийском конкурсе наставников
19 ноября 2024, 12:31

Фото: пресс-служба конкурса «Наставничество»

Итоги конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели его организаторы, победителями названы 50 человек, двое из которых представляли Московскую область, кроме того, выбраны 50 лучших практик наставничества, том числе две подмосковные, сообщает пресс-служба конкурса.
«В направлении «Наставник года» победили два представителя Подмосковья — главный инженер в моторвагонном депо Домодедово филиала РЖД Евгений Шлыков в номинации «Наставник на производстве» и подсобный рабочий в Добром доме «Одинцовский» Александр Клюйков в номинация «Наставник в социальной сфере и общественной деятельности», — говорится в сообщении.
А в направлении «Лучшие практики наставничества» от Московской области в число победителей вошли две практики в сфере образования: «Опыт наставничества на базе современной мастерской в Красногорском колледже» и «Реализация вариативной модели наставничества в средней общеобразовательной школе № 11 с углубленным изучением отдельных предметов».

Победители конкурса представят свои регионы на Фестивале наставников, который состоится в декабре.

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#московская область
#подмосковье
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