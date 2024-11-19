Расписание электричек четырёх направлений изменится в ближайшие выходные

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, МЦД-4 и Киевском, Горьковском, Рижском и Курском направлениях, изменится с вечера пятницы, 22 ноября, до конца воскресенья, 24 ноября, из-за работ на станциях Железнодорожная и Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на РЖД.
«На станции Царицыно работы будут проводить с двух часов ночи 23 ноября до двух часов ночи 25 ноября и по тому же расписанию с 30 ноября по 2 декабря. На станции Железнодорожная технологические «окна» назначены на период с 23:40 22 ноября до 23:40 24 ноября», — говорится в сообщении.В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длин маршрута и количество остановок. Несколько пригородных поездов временно отменят.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на информационных табло на станциях и вокзалах или онлайн — через сайт РЖД либо мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов