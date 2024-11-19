Расписание электричек четырёх направлений изменится в ближайшие выходные

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, МЦД-4 и Киевском, Горьковском, Рижском и Курском направлениях, изменится с вечера пятницы, 22 ноября, до конца воскресенья, 24 ноября, из-за работ на станциях Железнодорожная и Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на РЖД.