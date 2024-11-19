На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,4 тыс. ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 2,4 тыс. дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах было заделано более тысячи ям. Самый большой объём ремонтных работ провели в девяти городских округах: Щёлкове, Дмитровском, Долгопрудном, Талдомском, Лобне, Дубне, Пушкинском, Мытищах и Королёве», — говорится в сообщении.На муниципальных дорогах за указанный период устранили свыше 1.3 тыс. ям. Больше всего — в городских округах Талдомский, Домодедово, Химки и Подольск.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт на подмосковных дорогах проводится ежедневно круглый год, все данные об этом вносятся в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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